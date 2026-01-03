La herencia de Brigitte Bardot: por qué decidió dejar su fortuna a su fundación y no a su hijo

La actriz francesa decidió dejarle a su único hijo solo la porción mínima que permite la ley de Francia y destinar el resto de su patrimonio a la Fundación Brigitte Bardot, dedicada a la defensa de los animales.

La herencia de Brigitte Bardot volvió a quedar en el centro del debate internacional luego de que trascendiera que la icónica actriz resolvió dejarle a su único hijo, Nicolas Jacques Charrier, únicamente la parte mínima que establece la legislación francesa. El resto de su fortuna fue destinado casi en su totalidad a la Fundación Brigitte Bardot, organización que creó y preside desde hace décadas.

Una decisión tomada en vida

Según se conoció, Bardot tomó esta determinación hace varios años y en vida, cuando comenzó a transferir sus bienes más importantes a la fundación con el objetivo de garantizar su continuidad y sostener su lucha en defensa de los derechos de los animales. Entre esos activos se incluyen propiedades emblemáticas, recursos económicos y derechos vinculados a su extensa carrera artística.

La actriz, retirada definitivamente del cine desde principios de los años 70, ha manifestado en reiteradas oportunidades que su prioridad absoluta es la causa animalista, a la que dedica su tiempo, su imagen pública y su patrimonio.

Qué dice la ley francesa sobre las herencias

En Francia rige el principio de herederos forzosos, que establece que los hijos tienen derecho a una porción mínima de la herencia, conocida como réserve héréditaire. Sin embargo, el testador puede disponer libremente del resto de sus bienes, lo que habilita legalmente la decisión de Bardot.

En este marco, Nicolas Jacques Charrier recibirá solo el porcentaje mínimo que fija la ley, mientras que la mayor parte del legado económico quedará en manos de la fundación.

Una relación distante y un legado claro

La relación entre Brigitte Bardot y su hijo fue históricamente distante y conflictiva, un factor que también habría influido en la determinación de la actriz. A lo largo de los años, Bardot reconoció públicamente que la maternidad no fue una experiencia que deseara y que su vínculo con Charrier fue escaso.

De este modo, la exestrella del cine francés dejó en claro que su verdadero legado no será familiar ni artístico, sino profundamente ligado a la protección de los animales, una causa que marcó su vida mucho después de abandonar las pantallas y que seguirá vigente más allá de su figura.

