Guillermo Coppola opinó sin filtro sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei: «Me hace daño»

Guillermo Coppola fue pareja de Amalia «Yuyito» González entre los años 1983 y 1987. Si bien pasaron muchos años desde su ruptura, mantienen un vínculo porque son padres de Bárbara.

Guillermo Coppola fue contundente al hablar de Yuyito y Javier Milei

Al ser consultado sobre el nuevo noviazgo de la exvedette con el presidente Javier Milei, Coppola dio su punto de vista. “No, no hablo de temas que me hacen daño”, sorprendió en el programa en el que trabaja como columnista junto a Guido Kaczka.

El empresario destacó que le hubiese gustado recibir un llamado del mandatario: “Por Milei, porque tengo una buena relación». Ya que en ocasiones anteriores otros hombres se comunicaron con él cuando tuvieron intenciones de salir con Yuyito. “Sí, mirá… lo hizo gente que no me conocía en su momento. Empresarios del exterior. Recuerdo uno de México muy importante, dueño de Televisa, el Tigre Azcárraga. No salió con ella, pero tenía intención. Igualmente me llamó. Ya había dejado de ser mi pareja pero igualmente me llamó», recordó.

“Como dice Marcela (Tauro), yo un toque hago. No hablé con Yuyito, tampoco con mi hija. Sabés por qué… ¿qué digo? Entiendo que estará bien, se la ve bien, bajó bien del auto”, reconoció.

Guido Kaczka a Coppola: «Igual te digo que hay más historias en tu casa que en la Quinta de Olivos»

Guido Kaczka le consultó si podrían pasar la Navidad todos juntos y el empresario destacó que no iría a la Quinta de Olivos: “Totalmente pero depende de dónde sea. Si es en Olivos, no voy. La puedo hacer en casa”.

«Igual te digo que hay más historias en tu casa que en la Quinta de Olivos», cerró Guido Kaczka con humor.

Hace unos meses, Coppola y González se enfrentaron públicamente por cómo dejaron parada a la ex vedette en la serie sobre la vida del exrepresentante de Diego Maradona.