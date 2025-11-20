Fede Bal habló tras quedar sin trabajo por la salida de Marcelo Tinelli del streaming

Fede Bal habló luego de haber quedado sin trabajo por la finalización del programa «Estamos de Paso», que conducía Marcelo Tinelli en el streaming Carnaval y que debía terminar el 15 de diciembre.

Fede Bal rompió el silencio tras el final del streaming de Tinelli

“Estuvimos cubriéndolo unas dos semanas y reemplazándolo, si se quiere, pero el programa es de Marcelo”, dijo el conductor de «Por el Mundo» a «Los Preofesionales», según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas.

“Nosotros solamente éramos un equipo que fuimos contratados para trabajar con él y con su gente y está bien. Creo que se decidió esto y me parece que es lo mejor”, opinó Fede Bal.

“Además faltaba un mes más, tampoco faltaba mucho más. El año ya termina y si vuelve será el año que viene con mucha más fuerza”, se resignó el hijo de Carmen Barbieri.

«Él estaba más o menos viendo su ánimo y el solucionar sus cosas, temas más personales y privados. Seguramente no estaba para sentarse a un programa y hablar de todo y me parece que fue una buena decisión”, concluyó Fede Bal.