Felipe Fort, duro con los sobrinos de Gustavo Martínez: “A uno quise abrazarlo en el sepulcro y se negó”

Los hermanos Fort, Marta y Felipe, brindaron una entrevista en las últimas horas en la que se refirieron a la denuncia realizada por los sobrinos del fallecido Gustavo Martínez, contra la familia propietaria de los conocidos chocolates.

Ante la consulta de un notero de Intrusos, por América, Felipe apuntó contra los herederos de su tutor y expresó: «Si hubiesen sido buenos con nosotros hubiesen entendido nuestra situación. A uno de los chicos lo quise abrazar y me lo negó en pleno sepulcro«, recordó con dolor.

En la denuncia presentada, los sobrinos de Martinez iniciaron una querella legal contra la familia Fort para que esta compense los años que su tío permaneció al cuidado de los hermanos, sin cobrar ningún sueldo por ello.

De acuerdo a lo publicado por algunos medios, la Justicia falló a favor de los denunciantes y aunque en un inicio se habló de 30 millones de pesos como cifra tope, el monto treparía hasta los 45 millones en perjuicio de los propietarios de la chocolatería.

El detalle de la denuncia que molestó a los mellizos Fort

Entre las exigencias de la parte afectada, trascendió ademas que se contempló que el pago correspondiente para los sobrinos de Martínez debía salir del tercio patrimonial de los mellizos Fort, lo que provocó el disgusto de los adolescentes.

No obstante, Felipe, quien tomó la palabra ante la negativa de su hermana Marta, explicó que «no tiene problemas con el reclamo«, pero aclaró: «Lo que sí me molesto es que no estuvieron toda la vida y recién en los últimos dos años aparecieron».