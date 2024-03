Felipe Pettinato está internado otra vez: «Es un tema de salud mental y adicciones»

Tamara Pettinato confirmó que su hermano Felipe está nuevamente internado por «un tema de salud mental y adicciones». Tiempo atrás se había confirmado la imputación del hijo de Roberto por la muerte de su neurólogo en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires.

Según detalló la conductora de Radio Metro, Felipe ingresó hace dos meses a un centro de adicciones para tratar su situación.

«Felipe está internado hace dos meses, no es de ahora. Parece que les llegó la información ahora y me preguntan. Está en una comunidad haciendo tratamiento otra vez, no voy a decir dónde porque entiendo que no hace falta», dijo la panelista.

«Además hacen la amarillada de mandar drones para sacarle fotos y hacer la nota sobre cómo está ahora. En ese lugar hay un montón de gente que está luchando para salir adelante y que están haciendo un tratamiento que es muy doloroso para ellos y sus familias. Así que no voy a decir dónde está. Si lo averiguan, bueno que investiguen», continuó la mediática, enojada por la cobertura periodística que algunos medios han hecho del tema.

«Tampoco voy a dar más detalles, es un tema de salud mental y de adicciones que no es un tema para que llenen programas y estén paneleando y opinando de algo tan serio y delicado», cerró Tamara.

Qué delito le imputan a Felipe Pettinato

El 6 de octubre de 2023 Felipe Pettinato fue imputado como posible autor del delito de «incendio seguido de muerte». El hijo de Roberto se había alejado de los medios y las redes tras el dictamen.

El pedido de la Fiscalía se dio en el marco de la investigación desarrollada por el incendio producido en el departamento de Pettinato, el 16 de mayo de 2022, que terminó con el fallecimiento del neurólogo Melchor Rodrigo.

¿Tenés problemas con las drogas o el alcohol? Llamá al 141.