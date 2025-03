Fernanda Iglesias arremetió furiosa contra Dalma Maradona: «cállate la boca»

Ayer, martes 11 de marzo, comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona, el icono del futbol que falleció en noviembre del 2020. En el proceso están imputados siete integrantes del cuerpo médico de Maradona imputados.

Sin embargo, a muchos les sorprendió que Matías Mora, amigo y apoderado del 10, no estuviera involucrado en la causa. Por eso, Puro Show fue a buscar la palabra del abogado, algo que no le gustó nada a Dalma Maradona, quien los acusó de pagar la nota. La filosa respuesta de Fernanda Iglesias.

La desafiante respuesta de Fernanda Iglesias a Dalma Maradona: «no tenemos padres famosos ni nadie que nos acomode»

“A mí sí me enoja que Dalma diga eso, porque claro, como ella consiguió todos sus trabajos siempre de arriba, cree que todo es fácil para los demás”, comenzó diciendo la conductora Fernanda Iglesias. La furia de la periodista se desató cuando la hija del 10 insinuó que la nota fue pagada con dinero y con preguntas pautadas previamente.

Iglesias, fue directamente a la yugular: “No es fácil para nosotros, Dalmita, porque no tenemos padres famosos ni nadie que nos acomode en ningún lugar”. “Ella sí consigue los trabajos por ser la hija. Por el apellido. No me vengas a joder con que sos buena actriz ni nada, porque no lo sos. Así que chau”, agregó visiblemente enojada.

“Acá queda claro cómo inventan cosas. Cómo deliran con cosas. ¿En qué te basas en que esta nota fue armada? Yo tengo, me consta, el dato de que una vez en una película dijeron, ‘hay que armarle un personaje a Dalma Maradona. Porque es Dalma Maradona’», aseguró la panelista.

Luego, sentenció durísima: «Me consta, querida. Así que… Callate la boca, no critiques el trabajo de los demás. Que no somos hijos de nadie y que la venimos bancando hace muchos años trabajando”.