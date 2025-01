Fernanda Iglesias y Jimena Cyrulnik se cruzaron fuerte: «Dejá de mentir»

Jimena Cyrulnik estuvo en el móvil del programa Puro Show para dar explicaciones sobre una acusación de estafa en su contra y se enojó con Fernanda Iglesias por transmitir la información en el programa.

Así fue la discusión entre ambas

«Fernanda Iglesias, te conozco hace años, dejá de mentir, no hay necesidad de que estés trabajando en la tele y mientas y después esta chica Gabriela, no tengo ningún problema de cruzarme. Lo que tengo con mi Instagram a vos no te lo habrán ofrecido», dijo Jimena, enojada con la panelista por haber difundido la información sobre una posible estafa en la que estaría involucrada.

Fernanda aseguró que le ofrecieron ese tipo de negocio con su cuenta de Instagram, pero ella chequea que se trate de una empresa seria.

«Estuviste hablando diez minutos mintiéndole a la gente, es una empresa que está hace cinco años en el mercado, que vende servicios de Community Manager, me pagan todos los meses y se presentan diciendo que no soy yo, que manejan mi cuenta», se quejó Jimena.

Pero la panelista la interrumpió. «Yo te avisé ‘che nena, te están usando la cuenta para estafar gente'», pero Cyrulnik se desligó del tema: «No tengo ningún contrato firmado, de hecho no los conozco, son conocidos de gente amiga mía, entré porque una amiga mía del medio, muy conocida, me lo recomendó».

Antes de terminar el móvil, Jimena Cyrulnik se comprometió para contribuir a que le devuelvan los 200 dólares a Gabriela, la mujer que denunció la supuesta estafa.