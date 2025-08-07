¿Finde de Pizzas? El ingrediente secreto de Donato de Santis para hacer una masa que nunca falla

Si uno de tus planes para este fin de semana incluye la pizza como opción gastronómica, te vamos a contar el secreto de uno de los mejores chefs de Argentina y el mundo. El reconocido chef italiano, Donato de Santis enseñó la receta infalible para hacer la masa de pizza.

Es en pocos pasos y de forma muy sencilla. El cocinero siempre logra un resultado perfecto, gracias a su experiencia, algo que reveló para que a vos también te salgan excelentes.

Cómo hacer la masa de pizza que hace Donato de Santis y que nunca falla

“La definición de ‘pensamientos panaderos’ aplica perfectamente, aunque estemos hablando de pizzas. Una masa bien hecha y el aroma irresistible al salir del horno, una combinación mortal», explica el chef, en la cuenta de Instagram.

Ingredientes de la pizza

500 cm3 de agua apenas tibia.

50 gramos de levadura de cerveza fresca.

1K de harina 000 (+ 100 gramos para la mesada)

30 gramos de sal fina.

3 cucharadas de aceite de Oliva.

El ingrediente secreto de la receta de la pizza de Donado de Santis es el aceite de oliva, que transforma su sabor saliendo de lo habitual para que sorprendas a todos tus comensales invitados.

Procedimiento para hacer la pizza de Donato de Santis

El paso a paso que explica Donato de Santis para hacer la receta de la masa de pizza es muy sencilla. Hay que comenzar por “disolver la levadura en el agua”, como primer paso.

Luego, hay que formar “un volcán con la harina y la sal, verter en el centro el agua con la levadura y el aceite; y amasar hasta formar una masa suave”, explica el chef, en su sitio web.

Tras ello, es momento de amasarla durante unos 10 minutos, sobre la mesada y, luego, pasarla a un bowl. Hay que “taparlo con film o un paño y reservar en un lugar tibio”, durante una hora, para luego dividir en 5 bollitos y dejar descansar la masa una media hora más.

El siguiente paso es pincelar con aceite los moldes de pizza, que deberían ser de unos 30 cms de diámetro. Cuando leuden los bollos y extenderlos en los moldes.

Por último, hay que cocinar la masa durante unos 10 minutos a fuego máximo (a 300ºC), o hasta los bordes queden notablemente inflados y crocantes, con una base “apenas” crocante.