Mica Viciconte echó leña al fuego a la guerra entre Cubero y Nicole Neumann: «desde hace ocho años»
En diálogo con la prensa, Mica aclaró que no se involucra directamente en el tema legal, pero dejó claras sus sensaciones.
Mica Viciconte habló sobre el nuevo capítulo en el conflicto entre su pareja, Fabián Cubero, y su exesposa, Nicole Neumann, tras conocerse que el exfutbolista pidió que modifique el permiso internacional para que la modelo viaje con sus hijas.
Qué dijo Mica Viciconte del conflicto legal entre Cubero y Nicole Neumann
En diálogo con la prensa, Mica aclaró que no se involucra directamente en el tema legal, pero dejó claras sus sensaciones: “No tengo nada que ver, es un tema que Fabi se está encargando con los abogados”, explicó. Y agregó, en tono crítico: “Si el hombre denuncia es un problema. Si la mujer denuncia, está todo bien”.
Cuando fue consultada sobre si Nicole llegó dos días tarde a propósito con las nenas, respondió con ironía: “No sé, preguntales a ellas”.
Viciconte también hizo referencia a la larga duración del conflicto: “Hace casi ocho años que estoy con Fabi y esto se vuelve a repetir todo el tiempo”. Aseguró que ya se había llegado a un acuerdo meses atrás, pero desconoce qué fue lo que cambió. “No me quiero meter porque después dicen ‘a ver qué se mete’ y no digo más nada”, remarcó.
A pesar de intentar mantenerse al margen, respaldó la decisión de Cubero: “Estoy de acuerdo en la decisión que tomó Fabi de revocar el permiso internacional. Esto viene desde hace ocho años, ya es como un álbum con figuritas repetidas”.
Respecto a cómo le afecta emocionalmente esta situación, Mica fue sincera: “Llega un momento que agota. Sí, afecta, hace mal, pero lo tienen que resolver ellos”.
En tono más relajado, bromeó: “Yo sería más jodida. Para mí el respeto es lo primero, y después viene todo lo demás”.
Cómo es la relación de Mica Viciconte con Nicole Neumann
Sobre su relación con Nicole, Viciconte fue tajante: “¿Si es mala conmigo? No tengo idea, no me interesa. ¿Tomaría un café? No tomo café”.
Finalmente, cuestionó el rol de ciertos panelistas que opinan sin conocer el trasfondo real del conflicto: “Comentan sin saber. Yo entiendo que están en un panel, yo también estuve, pero ponete un segundo en el lugar del otro”.
