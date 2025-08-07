Mica Viciconte echó leña al fuego a la guerra entre Cubero y Nicole Neumann: «desde hace ocho años»

Mica Viciconte habló sobre el nuevo capítulo en el conflicto entre su pareja, Fabián Cubero, y su exesposa, Nicole Neumann, tras conocerse que el exfutbolista pidió que modifique el permiso internacional para que la modelo viaje con sus hijas.

Qué dijo Mica Viciconte del conflicto legal entre Cubero y Nicole Neumann

En diálogo con la prensa, Mica aclaró que no se involucra directamente en el tema legal, pero dejó claras sus sensaciones: “No tengo nada que ver, es un tema que Fabi se está encargando con los abogados”, explicó. Y agregó, en tono crítico: “Si el hombre denuncia es un problema. Si la mujer denuncia, está todo bien”.

Cuando fue consultada sobre si Nicole llegó dos días tarde a propósito con las nenas, respondió con ironía: “No sé, preguntales a ellas”.

Viciconte también hizo referencia a la larga duración del conflicto: “Hace casi ocho años que estoy con Fabi y esto se vuelve a repetir todo el tiempo”. Aseguró que ya se había llegado a un acuerdo meses atrás, pero desconoce qué fue lo que cambió. “No me quiero meter porque después dicen ‘a ver qué se mete’ y no digo más nada”, remarcó.

A pesar de intentar mantenerse al margen, respaldó la decisión de Cubero: “Estoy de acuerdo en la decisión que tomó Fabi de revocar el permiso internacional. Esto viene desde hace ocho años, ya es como un álbum con figuritas repetidas”.

Respecto a cómo le afecta emocionalmente esta situación, Mica fue sincera: “Llega un momento que agota. Sí, afecta, hace mal, pero lo tienen que resolver ellos”.

En tono más relajado, bromeó: “Yo sería más jodida. Para mí el respeto es lo primero, y después viene todo lo demás”.

Cómo es la relación de Mica Viciconte con Nicole Neumann

Sobre su relación con Nicole, Viciconte fue tajante: “¿Si es mala conmigo? No tengo idea, no me interesa. ¿Tomaría un café? No tomo café”.

Finalmente, cuestionó el rol de ciertos panelistas que opinan sin conocer el trasfondo real del conflicto: “Comentan sin saber. Yo entiendo que están en un panel, yo también estuve, pero ponete un segundo en el lugar del otro”.