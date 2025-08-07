¿Cuánto pan se puede comer para no excederse de calorías? la respuesta y la recomendación de Harvard

Una de las preguntas más frecuentes en torno a la alimentación tiene una respuesta clara. Según un reciente estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la cantidad de pan que se puede consumir sin aumentar de peso es mucho menor de lo que la mayoría imagina.

¿Cuánto pan podemos comer para no engordar?

Solo una pieza por semana. La recomendación se fundamenta en el alto contenido de azúcar que puede encontrarse en una porción de pan, que llega a alcanzar 13 gramos por unidad. Teniendo en cuenta que la ingesta diaria recomendada de azúcar es de 24 gramos para mujeres y 36 gramos para hombres, una sola pieza puede representar más de la mitad de ese límite.

Además, el estudio advierte que la elaboración del pan ha cambiado drásticamente con el tiempo. El uso generalizado de harinas refinadas, aditivos y procesos de fermentación acelerados han reducido su valor nutricional, afectando tanto su sabor como su durabilidad.

A pesar de estas observaciones, los investigadores aclaran que el pan no debe ser eliminado por completo de la dieta. Continúa siendo una fuente importante de hidratos de carbono, esenciales para aportar energía y regular el metabolismo.

El informe de Harvard invita a repensar no solo la cantidad, sino la calidad del pan que se consume. Optar por panes integrales, con fermentación natural y sin azúcares añadidos, puede ser una alternativa más saludable para quienes no quieren renunciar al clásico alimento de cada mesa.