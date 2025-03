Flor de la V confesó que, tras su salida de Intrusos, pensó en realizarse una intervención quirúrgica

Florencia de la V debutó como conductora de “Los profesionales de siempre” en Canal 9 tras su polémica desvinculación del programa de América TV, Intrusos. El formato regresó a la televisión tras su última emisión en 2009, en esta ocasión el panel está conformado por Estefi Berardi, Fernando Cerolini, Ale Castelo, Leo Arias y Enzo Aguilar.

Flor de la V: “Mi salida a la televisión fue bastante abrupta»

En el inicio del programa, la conductora realizó un fuerte descargo hablando de cómo pasó los días tras su salida de América TV y cómo el hecho casi la impulsa a realizarse múltiples cirugías.

“Mi salida a la televisión fue bastante abrupta, una patada en el culo me dieron que desaparecí de la noche a la mañana, pero acá estoy. En la televisión pasa en general ese tipo de cosas, yo estaba armando mi Navidad lo más feliz y contenta, ya tenía el árbol divino para brindar la noche, y se me vino la noche. Porque la verdad, qué cosa ingrata que te echen para Navidad, es como que te abandone un novio en Navidad, no puede ser, hay que ser hijo de puta para que te dejen en Navidad«, inició la conductora hablando del momento en el que se enteró de que no formaría más parte del equipo de Intrusos.

Florencia sostuvo que la repentina salida del programa que conducía hace 3 años la puso emocional y que ello la llevó a casi tomar una abrupta decisión sobre su cuerpo: “Me tomé unas vacaciones obligatorias, y me sirvieron de mucho, porque dije, viste que nunca tenés tiempo en el mundo de los espectáculos para hacer cosas y dije ‘ya está, me opero toda’”.

“Y no sabía cuánto iba a ser, podían ser tres meses, como podían ser un año fuera de la televisión, entonces es el momento, digo, me hago una vaginoplastia, una vagina, una concha enorme, me hago un conchón, pero después me dio miedo, porque hacerte las cosas así medio precipitadas, sin pensar, y en un momento bastante flojo de tu vida, digo, no, no está bien, eso puede esperar”, reconoció.

La conductora contó que tras decidir no hacerse una vaginoplastia, consideró realizarse un lifting para luego arrepentirse tras la primera consulta: “Entonces después me fui a un camino espiritual, dije ‘no me voy a hacer absolutamente nada, me voy a meter para adentro, bien’, y la verdad que me encontré a mí misma. Tantas cosas me han sucedido, tantas cosas me han pasado, y estoy acá, entera”.

Fue allí, en un momento de meditación, que Florencia recibió el llamado con la propuesta de conducir el formato que llevó a Viviana Canosa a su estrellato.