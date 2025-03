Flor de la V habló sobre la marcha de los jubilados y la represión: «¿cuándo naturalizamos esto?»

La actriz y conductora Flor de la V visitó el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con Vos y comentó sobre la represión policial en la marcha de los jubilados el miércoles pasado. Hoy, está convocada otra marcha a la que asistieran múltiples organizaciones y el Congreso de la Nación ya se encuentra vallado por un contundente operativo policial. La palabra de la diva.

Flor de la V sobre la represión policial en la marcha de jubilados: «están intentando justificar lo injustificable»

«La policía volvió a tener el poder que tenía en los años 90», comenzó diciendo la exconductora de Intrusos en el programa de Ernesto Tenembaum, cuando la conversación se tornó política. De la V recordó la persecución policial a grupos marginados en dicha década, incluyendo al colectivo trans.

«No había ninguna intención de que esa marcha se efectuara”, aseguró sobre la marcha de los jubilados, que tuvo lugar el miércoles de la semana pasada. “Es como si se estuvieran enfrentando a un ejército de mercenarios”, agregó.

“A mi particularmente me espanta, me duele, yo no creí que íbamos a volver a acá, yo pensé que como país no íbamos a volver a esto«, siguió y agregó: «Yo no puedo creer ver colegas que naturalicen lo que le pasó a Pablo (Grillo), un tipo que estaba trabajando, todos están intentando justificar lo injustificable». Por último, cuestionó: “¿cuándo se naturalizó que se le puede pegar a un jubilado?”.

Flor de la V llega a El Nueve con un nuevo programa: qué se sabe hasta ahora

Recientemente, Flor de la V dejó la conducción de Intrusos para incorporarse a El Nueve, con «Los Profesionales de Siempre», programa que comenzará a partir del 24 de marzo. El show saldrá en vivo de lunes a viernes a las 13:30 horas.

Los rumores indican que Estefi Berardi, Alejandro Castelo, Leo Arias, Enzo Aguilar y Fernando Cerolini formarán parte del panel de la diva. Lo que si se confirmó es que Fede Flowers será el notero del programa, según confirmó el mismo en Splendid AM 990: «estoy chocho y que vivan los chismecitos. Lo voy a dar todo y más».