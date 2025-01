Un tiktoker fue multado por 400.000 pesos por molestar a Lionel Messi en su casa de Rosario

El polémico influencer Ramiro “Colo” Bilbao tomó relevancia en los últimos meses tras hacerse viral por sus comentarios en redes sociales. En una reciente visita a un streaming, el tiktoker reveló que recibió una multa por un inconveniente que involucra al campeón del mundo, Leo Messi.

¿Cuál fue el motivo por el que lo multaron?

“El Colo” comenzó revelando que reside en el barrio privado Kentucky de Funes, en las afueras de Rosario, donde el futbolista del Inter Miami tiene su mansión, a dos cuadras de la casa del influencer.

“Yo me saqué una foto con Messi, perras. Vive en mi barrio, chicos. A dos cuadras de mi casa. Claro amor, obvio”, contó en ViernesTrece.

Y relató como logró conocer al futbolista: “Después del Mundial se subió a un helicóptero y bajó en el barrio. Estaba Antonela (Roccuzzo) diosa, impoluta. Y nada, entraron a la casa y listo. Había 40 personas”.

“Cuando viene Messi, a los delivery que entran les ponen un rastreador para que no vayan a la casa del chabón. También ponen inhibidores de drones. Doble seguridad. Es una paja”, reveló sobre la seguridad que tienen en el barrio.

Al hablar de la privacidad que se busca en el barrio donde vive Messi, el influencer confesó que le pusieron una multa de 400.000 pesos por haber infringido las leyes de seguridad impuestas por Kentucky de Funes.

“Encima fui muy tonto porque en Navidad estaba Messi, yo salí de joda y después me llevaron unos chabones a mi casa. Cuestión, los chabones me dejaron en la puerta de mi casa y fueron directamente a las seis de la mañana a golpearle la puerta a Messi. Una multa de 400 mil pesos me pusieron”, contó.

El influencer ya había contado en sus redes que vivía a tan solo minutos de la casa del astro y compartió clips de su visita en su cuenta de Tik Tok.