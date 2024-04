Florencia Peña defendió a Guillermo Francella: “Nunca se tiró en contra del INCAA”

Guillermo Francella fue blanco de críticas estos últimos días debido a sus declaraciones apoyando al gobierno de Javier Milei, esto despertó una ola de críticas entre sus colegas. En ese contexto la actriz Florencia Peña se expresó al respecto y fue categórica con sus palabras.

La actriz fue invitada al programa de streaming conducido por La Negra Vernaci y Humberto Tortonese en Olga, y allí manifestó su postura en torno a lo que estaba viviendo su colega y compañero de tira durante muchos muchos años.

«Guille y yo pensamos distinto. Pero lo adoro, le tengo un gran cariño. Hablé con él en estos días por todo lo que estaba pasando. Esta cosa de que a cada actor que aparecía en escena le preguntaban qué pensaba de lo que dijo… Y claro, lo que él dijo fue una vez y se replicó mil veces», comenzó diciendo.

Luego habló más en profundidad y analizó: «Hubo un ensañamiento en querer que todos opinemos sobre lo que dice el otro. Y yo creo el foco no tiene que estar puesto en qué opinamos nosotros porque no le cambiamos la vida a la gente, yo no soy funcionaria y él tampoco».

«Estamos desviando el foco, cuando es que el INCAA está cerrado en este momento, y nos estamos dedicando a ver quién le pega o no a Guillermo. No es por ahí. Cada uno puede pensar lo que quiere. Yo convivo con mucha gente que está en las antípodas de mi pensamiento, y puedo no solo trabajar, soy amiga», cerró la protagonista de Casados con Hijos.

Carmen Barbieri le dio su apoyo a Guillermo Francella

Carmen Barbieri también se sumo a quienes defienden al actor y decidió hablar sobre las criticas que recibió el actor Guillermo Francella por sus declaraciones a favor de la gestión Javier Milei y sorprendió con su postura frente a la situación.

Bajo este contexto, la conductora optó por ponerse del lado de Francella y en su programa Mañanísima (El Trece), expresó: «Es un gran trabajador, un gran actor, es una estrella y tiene derecho a opinar y a hablar con libertad, pero no está en contra de nuestra cultura”.

“Le dieron mucho y muy fuerte los colegas. ¿Y sabes qué? No me gusta nada eso. Me parece que desune, no me gusta nada que le den a Francella. No estoy en contra de las personas que hablaron en contra de él o que están en contra de la opinión de Francella. No estoy en contra de nadie, estoy opinando y estoy diciendo que es injusto que le den a Francella», agregó.

Luego remarcó que le parecían sumamente injustas las declaraciones de otros colegas y cerró: «Es un hombre que podría haberse ido de la Argentina y que podría vivir en España ganando fortunas siendo una estrella. Déjenlo en paz”.

Qué fue lo que dijo Francella sobre el gobierno de Milei

El actor Guillermo Francella se sumó al debate político durante una entrevista en la que expresó su apoyo al presidente Javier Milei a 100 días de iniciar su mandato.

“Estoy con incertidumbre de ver cuándo termina el beboteo y ver cuándo empezamos a disfrutar más de estas medidas. Eran más que necesarias, se sabía que iba a haber una cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”, fueron las palabras del actor.

El actor también hizo hincapié en la importancia de las medidas tomadas por el Gobierno en sus primeros meses: «Mantengo las esperanzas en el Gobierno, las medidas eran necesarias y cumplió como dijo.

Además, Francella abordó la cuestión del contraste entre el oficialismo y la oposición, así como la controversia en torno a ciertas decisiones gubernamentales, como la ley ómnibus y el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).