Fran Mariano se quebró en vivo al recordar la mala praxis de Aníbal Lotocki: “Me arruinó la cara”

Corría el año 2011 cuando Fran Mariano se hizo popular por su paso por Cuestión de Peso, el reality de El Trece al que ingresó pesando 173 kilos. Gracias a aquel tratamiento bajó 92 kilos y a partir de entonces se sometió a más de 20 cirugías para parecerse a Ricky Martin, su gran ídolo.

Este miércoles, invitado al programa Intrusos que se emite por América, se quebró al aire tras contar que fue víctima de mala praxis por parte del Aníbal Lotocki. Fue así que, en un ataque de sinceridad, la propia conductora del ciclo, Florencia de la V, le dijo que no podía creer como tenía su rostro.

Invadido por la angustia que le provoco aquella situación, el ex Cuestión de Peso respondió: «Lotocki me desfiguró» y agregó: “Yo no quería esto. Yo fui porque quería sentirme bien”.

Luego de aquella intervención, explicó que a partir de una biopsia descubrió que le habían inyectado “aceite de motocicleta” en su cara. “Yo tenía aceite en las cejas, en los párpados y eso se estaba cayendo. Gracias a dios el doctor Sampietro lo pudo sacar, pero me dijo ‘en toda incisión va a quedar una cicatriz’”, comentó en referencia a las marcas que le quedaron.

Señaló que ese producto se le estaba metiendo poco a poco en sus ojos, lo que le empezó a afectar su visión y lo obligó a utilizar lentes de contacto. «Me tocaba y sentía bolsas de líquido alrededor de los ojos», confesó.

Durante su descargo, el recordado participante del programa que trataba la obesidad, manifestó que cuando se despertó luego de la cirugía, se dio cuenta que le habían hecho más cosas de las acordadas inicialmente. «Él me decía ‘a mi no me gusta hacer una cosita sola. Me gusta ver y hacer«, reveló.

Al ser consultado sobre que haría si se cruzara hoy con Lotocki, expresó: «Yo no soy una persona violenta, pero no podría saludarlo, porque a mí me arruinó la cara».