El efusivo elogio de Oriana Sabatini a Dibu Martínez por hacer terapia: «Te amo»

Oriana Sabatini, modelo y cantante, y Dibu Martínez, arquero y héroe de la Selección en Qatar 2022, se juntaron en una entrevista meses atrás para el podcast de Ian Wright, ex jugador del Arsenal y actual presentador, que decidió unir a ambos para una charla muy amena. El video completo recién se conoció ahora en Argentina.

Según publica Olé, el reportaje fue muy distendido y hubo tiempo para jugar al básquet y un poco al pool. En el medio, charlaron temas del Mundial, de Argentina, y el hoy arquero del Aston Villa reveló algunas perlitas.

Por ejemplo, el conductor le mostró aquel famoso penal que Bruno Fernandes tiró a las nubes y en la previa se lo podía ver al Dibu moviéndose de lado a lado e intentando desconcentrar al rival.

Ahí, explicó los motivos por los cuales realiza estas prácticas: «Esta clase de jugadores apuntan a un lugar del arco y ponen la pelota ahí. Tienen esa calidad de decidir dónde va y la colocan ahí. Al moverme de lado a lado genero una distracción y no pueden centrarse específicamente en dónde patear. Ahí entra el nerviosismo y la ansiedad, por eso lo hago. Si no lo hiciera, seguramente me convertirían el gol«.

Oriana diciéndole a Dibu que lo ama por ser uno de los pocos futbolistas que habla de ir a terapia👏 pic.twitter.com/hmFO2Lbdlp — . (@SweetSabatini_) April 25, 2023

Dibu contó que les explicó a sus compañeros de la mentalidad de los arqueros, y Dybala actuó tal cual se lo pidió. «Les dije que cuando yo atajara el primer penal, el siguiente tenían que patear al medio. Ahí tienen que ver los años de terapia que hice. Porque nosotros los arqueros sabemos que luego de que el otro atajó vos tenés que atajar. No queremos quedar como tontos quedándonos en el medio del arco, y menos en la final de una Copa del Mundo, entonces nos vamos a tirar», relató. Paulo le hizo caso, Lloris voló, y el gol se concretó.

La declaración tras el triunfo sobre México en el Mundial

Dentro de la vorágine que el fue el Mundial de Qatar y la consagración de Argentina, Dibu Martínez hizo un llamativa declaración tras el triunfo sobre México, que revitalizó a la selección y significó el despegue hacia el título. “Yo especialmente sufrí mucho estos tres días, hablando mucho con mi psicólogo”, contó en referencia a David Priestley, el ex jefe del Departamento de Psicología del Arsenal, conjunto en el que se desempeñó, pero sin el lugar esperado.

Las palabras de Dibu Martínez causaron admiración, puesto que no es común escuchar a un futbolista reconocer públicamente que hace terapia. Su historia dio la vuelta al mundo y marcó un importante antes y después, no solo en su carrera, sino también en el ámbito deportivo.

La referencia a lo que sucedió en el Mundial vale porque fue Oriana Sabatini, que es pareja de Dybala, la que ahora destacó la decisión del arquero de hacer terapia. “Te amo. Te amo, porque sos uno de los pocos futbolistas que dice que ir a terapia es increíble”, expresó la modelo y cantante, y agregó: “No vas a ser menos hombre, por ser sensible, por ir a terapia”.

El arquero aceptó el elogio, y sumó: “Lo hice. Tuve una entrevista en la Copa del Mundo y en realidad les muestro que todos podemos hacerlo, incluso hombres grandes. Eso te va a ayudar”.