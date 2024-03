Fuerte pelea entre Cata y uno de los nuevos jugadores de Gran Hermano: «A vos te metió la producción»

Luego de los nuevos ingresos la casa de Gran Hermano se encuentra completamente revolucionada. Rápidamente comienza a crecer la tensión entre los nuevos y los viejos jugadores. Anoche, Damián Moya, uno de los recién ingresados, tuvo un fuerte cruce con Catalina, quien entró en el repechaje, por el teléfono rojo.

Ayer, «El Big» reunió a los «hermanitos» para informarles que el teléfono rojo ya estaba instalado y en juego otra vez y que si sonaba si o si alguien tenía que atenderlo. Atender este teléfono podría traerle beneficios o desventajas al participante, por lo tanto, cuando suena es todo un acontecimiento.

Fue en ese momento en el que Juliana «La Furia» dijo: «Que atienda uno nuevo, nos mandan a placa, la semana que viene los votamos a todos y los sacamos». Ante este comentario, Damián contestó: «Yo lo atiendo, no tengo drama».

«Listo ¿Estas preparado para la guerra? Perfecto, queres guerra y la vas a tener» exclamó Catalina. «¿Que es lo peor que puede pasar?» cuestionó él. «Que te pongas a toda la casa en contra, Damián. Cuídate el ort*. Este se quiere hacer el furioso y es alto caracol.» contestó Catalina. Luego, el le recordó que no ella no quería atender, ya que es una estrategia que Furia estaba planeando: que nadie atiendan el teléfono y todos vayan a placa.

«Yo no tengo miedo. Me sumo a que si nadie lo quiere atener. Pero si me tengo que bancar una placa, lo hago» dijo ella y luego agregó: «La soberbia con la que entraste no me copa ¿Vos pensas que poniendo a todos en contra la gente te va a querer? Si vas a venir a copiar el juego de otra persona, tenés la puerta para irte”.

CRUCE ENTRE DAMIÁN Y CATALINA



La casa está pensando en NO ATENDER el teléfono rojo pero Damián lo quiere atender igual#GranHermano pic.twitter.com/H82PIf8gNl — TRONK (@TronkOficial) March 7, 2024

No termina: la pelea continuó en el patio.

“Vos decís que yo me hago el picante, yo estoy re tranqui. Vos estás alterada y gritando, yo estoy tranquilo” dijo el nuevo jugador mientras ingresaba al patio. Catalina se defendió rápidamente “Yo soy así sino te gusta no me mires”.

“Te haces la gran líder. Estás obligando a otras personas a que si yo voto a uno o a dos se me pongan todos en contra” siguió Damián. “Yo no obligo a nadie a nada” aclaró ella.

«Es un juego y hay que jugar, acodarte el que se enoja pierde. No hay que tener miedo» continuó Moya. «¿Miedo? ¿Y quien te tiene miedo a vos? Yo soy así ¿Que no viste Gran Hermano?» lo cuestionó ella. «Yo a vos no te conozco» respondió. «¿Ah no? ¿Solo a Furia la conoces por eso le copias el juego?» lo increpo Cata.

«Capaz que volviste porque sos amiga de furia ¿Te sentís importante? ¿Te sentís famosa? dale, decime» preguntó Damián. «Me queres hacer pisar el palito y no lo voy a hacer ¿Vos crees que volví por que soy amiga de furia o por que la gente me votó a mi?» dijo Catalina, quien no puede revelar información del afuera.

«Acordate que la misma gente que te sacó después te dio una chance para entrar» le recordó él. «Obvio, ¿Y a vos quien te metió? La producción» lo acusó ella. «Estoy acá porque me lo gané y vamos a jugar, no hay que tener miedo» concluyó él.