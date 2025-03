Fuertes cruces entre la familia de Antonio Gasalla y Miguel Ángel Pierri: “Antonio murió el día que lo sacaron de su casa”

Tras el fallecimiento del reconocido humorista Antonio Gasalla a los 84 años, el pasado martes, se conocieron fuertes versiones cruzadas entre la familia del intérprete y el abogado Miguel Ángel Pierri que sostuvo que “Antonio murió el día que lo sacaron de su casa”.

Acusaciones cruzadas entre Miguel Ángel Pierri y Carlos Gasalla

El letrado que, según afirmó, pasó 23 años al lado del actor consideró que el hogar “era su vida” al tiempo que aludió a que Gasalla “ estaba en condiciones de seguir viviendo ahí, lo que ocurre es que se había enemistado con su mucama. Con todo el dinero que tenía Antonio, era buscarle una persona que lo acompañe. ¿O donde estuvo internado Gasalla costó menos?».

“Era buscarle una persona que lo cuide todo el día. Él no se quería ir, podía seguir viviendo en su casa por el mismo dinero que se invirtió para meterlo en un geriátrico y matarlo. Le hubieran puesto una persona que lo cuidara. Estaba apartado de su casa, de sus plantas, de sus visitas”, concluyó el abogado.

Por su parte, Carlos Gasalla refutó: “Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con Pierri, él tenía relación con Antonio. El tema de sacarlo de la casa no fue una decisión nuestra. Lo atendió uno de los psiquiatras más reconocidos de la Argentina”.

“Hay certificados del seguimiento que se hizo en los dos o tres años que Antonio estuvo mal y lo tuvimos en la casa. Pero las inconductas que tenía, nos llevó a tener que sacarlo de ahí porque no quería comer, no quería estar con nadie”, continuó el hermano del artista.

Para concluir, Carlos señaló: “Tuvimos que recurrir a los médicos y ellos nos recomendaron la internación. No hicimos nada solos, todo es a través de la justicia y hay un juzgado que interviene al que debemos responder”.

Mario Raskovsky: «Carlos Gasalla le revocó el poder que tenía Pierri sobre Antonio»

El actual representante legal de la familia Gasalla, Mario Raskovsky, explicó: “En los últimos cinco años empezó a manifestar, de forma más notoria, una enfermedad mental, con diagnósticos previos que se intensificaron después de la pandemia. Estuvo acompañado por su hermano Carlos, sus sobrinos y la pareja de su hermano”.

«Había movimientos de gente alrededor de Antonio que no era habitual en su círculo íntimo. Antonio estaba en un cuadro de vulnerabilidad, no sabía quién era y no tenía posibilidad de defenderse y la familia dio intervención a la justicia. Pierri fue abogado de Antonio durante varios años”, añadió el letrado.

En este sentido, Raskovsy añadió: «Carlos Gasalla le revocó el poder que tenía Pierri sobre Antonio cuando advirtió las mencionadas situaciones. Se le había encomendado atender algunas cuestiones sobre la administración cotidiana. Tenía un poder judicial y administrativo para colaborar con ciertos pagos que no hizo.

«Son obligaciones que terminó atendiendo Carlos Gasalla. Incluso se hizo cargo de un juicio de una ex empleada de Antonio por dinero que se le adeudaba, que nunca se le pagó y lo terminó pagando su hermano», concluyó el abogado.