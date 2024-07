Furia de Gran Hermano le dijo a Ángel De Brito que «se dedique a otra cosa» y el conductor le respondió

La polémica exjugadora de Gran Hermano no deja de dar para hablar. Juliana «Furia» Scaglione, a tres semanas de haber abandonado la casa más famosa del país, continua cruzándose con famosos y como siempre no se guarda sus picantes opiniones.

[AHORA] "LAM, Ángel de Brito y América TV son grandes mentirosos": según "Furia", de Gran Hermano, a los que la criticaron "no les da la cara" para aceptar que se equivocaron, pero a ella no le importa porque quiere "generar rating".



Esta semana la exjugadora tuvo una fuerte pelea con la conductora y panelista de LAM, Yanina Latorre, donde se dijeron de todo. Ahora, la exparticipante salió al cruce de la figura principal de dicho programa, Ángel De Brito.

Juliana «Furia» Scaglione estaba de visita en el programa de streaming de Republica Z, Se picó, conducido por Laura Ubfal y Gastón Trezeguet, cuando apuntó contra LAM, América TV y Ángel De Brito.

«LAM y América TV son grandes mentirosos y tergiversan, tienen una manera de vender que les funciona» aseguró. Luego le hizo una consulta a Ubfal: «Yo soy una persona muy amorosa, entonces ¿por qué venden que soy una violenta?».

Ante esto, la periodista de espectáculos respondió con una posible explicación. «Porque les sirve, es así. El año pasado, Ángel tenía a todos los participantes que iban saliendo de Gran Hermano por un acuerdo de Telefe y América TV» explicó.

«¿Sabés donde entrena Ángel, no? Ya lo conozco, se quién es» intervino Furia. Después, le habló directamente al conductor de LAM, mirando a cámara: «Dedícate a otra cosa, a hablar de cosas más importantes, como que hay un niño perdido. Hay un montón de cosas más importantes en Argentina antes que hablar mal de mí. Dedícate a otra cosa».

Sin embargo, Juliana no se conformó con eso y le dejó un comentario a De Brito en su cuenta de Instagram donde lee «Jajaja no sabes contar«. Finalmente, el conductor decidió responderla a la ex «hermanita».

«Hola @FuriaScaglione acá estoy bebé. ¿Qué pasa Zulma Lobato? Te están usando, te van a forre**. Facturan millones a costa del programa y a ustedes les dan chauchas ¡Abrí los ojos» tuiteó picante la figura de LAM.