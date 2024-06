Gastón Trezeguet y Ángel de Brito tuvieron un picante cruce por Furia de Gran Hermano : «Rídiculo, dejá de dar pena»

Juliana «Furia» Scaglione fue sin lugar a dudas la participante de Gran Hermano 2024 que más pasiones despertó en los televidentes, pero también la que más escándalos generó. Por eso, después de su salida de la casa más famosa del país, sigue dando de que hablar.

Fue así como el panelista y exparticipante de Gran Hermano, Gastón Trezeguet le dedicó un posteo en X (Twitter) a Juliana, mostrandolé su apoyo. Ante esto, Ángel de Brito, conductor de LAM le dio una picante respuesta y desató una pelea tuitera.

El enfrentamiento entre Trezeguet y De Brito: «Bobo y desagradecido»

“Ayer Furia no insultó a nadie, no habló de sus excompañeros con el mismo veneno que ellos la destrozan afuera. Ella sabe que el juego de la casa terminó. Furia es mucho más amorosa afuera que muchos de los resentidos. Siga educando» tuiteó el panelista, referenciando a la participación de Furia Scaglione en El Debate de Gran Hermano.

“Furia educa Ja, ja, ja” respondió De Brito, contundente. «La doble moral es la de ustedes que supuestamente destruyen Gran Hermano a diario, pero viven de él y no pueden dejar de hablar del formato. Más doble moral que esa no existe” contestó Trezeguet, apuntando al programa que conduce Ángel.

Fuente: X (Twitter)

“Gastón, vos seguís adentro de la casa hace 20 años. Los realities y sus participantes son aves de paso. Te sacan de los programas como a un almohadón. LAM habla de lo que se le canta desde que arrancó. ¡Inténtalo!” chicaneó el conductor.

Fuente: X (Twitter)

“Rey, seguí sintiéndote exitoso en tu programita pedorro y en tu canal de verg*, si no das para más no te agarres conmigo. No sos Santiago, ni Tinelli, ni Guido. Bájate del pony y seguí participando” disparó el panelista. “Gastón ni siquiera sos yo. Sacá cuentas. Estás muy enfermo. Y cada vez más ridículo. Dejá de dar pena” escribió la figura de LAM.

Fuente: X (Twitter)

“No tengo ningún problema con Furia Scaglione, pero me da patético la mentira, la tergiversación y la doble vara de todo Gran Hermano del primero al último. De arriba para abajo. Dan vergüenza. Le deseo lo mejor a Furia fuera de la casa” escribió en otro tuit el periodista, donde no etiquetó a Gastón. Sin embargo, la discusión no terminó ahí.

Fuente: X (Twitter)

«Pena das vos que no te bancás una respuesta a tu propio ataque, estarás muy mal acostumbradito a que no te contesten. Todos los días se aprende algo” chicaneó el panelista. “Te estoy respondiendo como el día que tuiteaste algo de tu vida y me llamaste para que no lo haga tema. Cómo cuando le hiciste una horrible a Maite (Peñoñori). Además de bobo, sos desagradecido. Seguí de almohadón. Chau” finalizó De Brito la discusión.