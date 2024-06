Continuá el escándalo entre «Furia» Scaglione y «La Tora» Villar por Gran Hermano: «Quisieron censurarme»

Juliana «Furia» Scaglione fue eliminada este mes de la casa de Gran Hermano, sin embargo, la exjugadora continuá generando polémica. Juliana protagonizó un tenso cruce en los estudios de Telefe con Lucila «La Tora» Villar, exparticipante y conductora del streaming del canal.

TORA: "Cuando bardeabas te metiste muchas veces con enfermedades y hay gente que se sintió dolida, le pedirías disculpas?"



FURIA: "Para nada. Hicieron una campaña excelente para censurarme vos con tu streaming, tienen mucha envidia porque soy muy éxitosa"#GranHermano pic.twitter.com/9Gdb9KgwlY — TRONK (@TronkOficial) June 29, 2024

Aparentemente, La Tora le habría dicho a Furia que «Tendría que haber ido a terapia», algo que no le gustó nada a la doble riesgo, quien la enfrentó en el área de maquillaje de los estudios de Telefe. Ayer, ambas estuvieron en La Noche de Los Ex y protagonizaron otro tenso cruce.

«No me voy a disculpar, te agradezco»: Juliana no se quiso disculpar con sus compañeros

Luego de protagonizar una pelea detrás de cámara, las ex «hermanitas» se reencontraron en «Gran Hermano: La Noche De Los Ex» y volvieron a pelearse, esta vez en vivo.

«Lo que tiene el afuera es que uno puede pedir disculpas pero no a nuestros compañeros. Ayudaste a mucha gente con enfermedades pero quizás vos, cuando bardeabas también lo hacías con enfermedades» le dijo Lucila a Juliana.

«¡Mira la que me quiere tirar esta!» se quejó la participante eliminada. «No, no. Te estoy preguntando ya que vos no te querés disculpar con tus compañeros» aclaró la streamer. «No, te agradezco» respondió cortante la deportista. «Entonces, te pregunto. A la gente que se sintió muy representada y acompañada por vos o los que no, y se sintieron dolidos ¿No les pedirías una disculpa?« redobló la apuesta Villar.

«No, para nada porque hicieron una campaña excelente y les salió muy bien. Y lo hicieron simplemente para censurar. Tanto los de tu streaming como mis propios compañeros« dijo Juliana. Luego, agregó: «Lamentablemente, tienen mucha envidia y van a tener que trabajar en eso porque soy una persona muy exitosa y me va a ir muy bien».

«Eso es una opinión personal, vos va a ser una reina, no tengas dudas de eso» respondió La Tora. «No, para nada. No quiero ser una reina. Yo vine a este mundo para motivar y abrir los ojos» afirmó Furia. Si bien parecia que la discusión iba terminar ahí, continuó minutos más tarde cuando Villar hizo una aclaración.

LA TORA: "Dejame aclarar algo, en el stream nunca hicimos campaña censurando a nadie pero si tenemos nuestras opiniones personales. Acá somos panelistas y no somos fans de Furia como Guercio, Ubfal y Trezeguet, a todos nos pasó lo mismo y no es personal"#GranHermano https://t.co/hjSJHzxnor pic.twitter.com/hGDBTdIM74 — TRONK (@TronkOficial) June 29, 2024

«Dejame aclarar algo. En el stream nunca hicimos campaña censurando a nadie, pero si tenemos nuestras opiniones personales. Acá somos panelistas y no somos fans de Furia como Guercio, Ubfal y Trezeguet. A todos nos pasó lo mismo y no es personal» explicó.

Ante esto, Juliana respondió: «No entiendo porque haces este tipo de aclaración, es al ped*. Yo tengo re entendido que ninguno tiene fanatismo por nadie». El cruce parecia que iba a seguir, pero el conductor interrumpió para «espiar» la casa de Gran Hermano.