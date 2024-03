Furia enloqueció y amenaza con abandonar Gran Hermano: Qué pasó con la jugadora

Gran Hermano se mantiene en un hilo de mucha tensión, debido a los cambios que se han ido incorporando en los últimos días para generar que los seguidores no se despeguen de la pantalla de Telefe. Así, ayer Santiago del Moro anunció que dos exparticipantes volverán a la Casa más famosa del país, lo que habría activado el malestar de Furia.

Es que Sabrina y Denisse, quienes quedaron en lista de espera en el Repechaje para ingresar a la Casa, volverán a Gran Hermano en pocos días. Y si bien los «hermanitos» no saben nada al respecto aún, ellos sospechan que en cualquier momento la competencia volverá a cambiar.

«Si entra Sabrina abandono la casa, la voy a abandonar… me importa un carajo el premio«, amenazó Furia abrazada a un muñeco de peluche, mientras jugaba con Cata el jueves por la tarde, antes de que Santiago del Moro anunciara lo que iba a pasar en breve.

Sacada, Furia insistió en su posición: “La voy a abandonar, en serio. ¡Yo abandono! ¡Me importa un carajo!”. “No la aguanto, boludo. Imaginate, dos personas que no aguanto en esta casa, ya está, es suficiente boluda. No me importa nada» agregó la entrenadora, que se encuentra nominada y deberá esperar a lo que suceda el domingo.

Cuándo será la vuelta de Sabrina y Denisse a la Casa de Gran Hermano

Este jueves por la noche, Santiago del Moro reveló el significado de los dos Golden Tickets que tuvo en la mano desde la semana del Repechaje. “Es así: Gran Hermano habilita dos boletos dorados para que regresen quienes sacaron mayor cantidad de votos en el repechaje”, anunció Del Moro en una gala de muchas emociones.

“Sabrina y Denisse vuelven a la casa el próximo lunes. Entran a jugar directamente, mientras que los nuevos van a poder pasar una semana sin ser nominados”, explicó Santiago del Moro.

Y el conductor de Gran Hermano cerró con una bomba: “Por ahí, GH dice que habrá nuevos golden tickets para vos que nos estás mirando, en algún producto, en algún negocio». ¡Atentos fanáticos!