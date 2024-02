Se picó en Gran Hermano: Lisandro y Furia se dijeron de todo

Desde el repechaje del domingo que la casa de Gran Hermano cada vez se encuentra más tensa. Ya se sancionó a una participante que ingresó por dar información del afuera y ocurrieron múltiples peleas. Durante la tarde de ayer, la tensión escaló una vez más, esta vez por un comentario de Rosina que terminó con una pelea a los gritos entre Lisandro Navarro y Juliana «La Furia» Scaglione.

Aparentemente Rosina le dijo a Juliana que Lisandro alias Licha, había dicho que los fans de Furia eran los que gritaban en contra de él. Esto molestó muchísimo a Juliana, quien se desquitó con su compañero.

«Que tarado que sos, que venís a decir que mi gente viene a gritar en contra de ustedes dos, sos un mentiroso, sos un tarado y un bolud*, un mentiroso y un falso y te lo digo en la cara porque no soy un falluto como vos» le dijo la doble de riesgo a Navarro.

«Pero ¿Quién sos? ¿Que venís a faltarme el respeto, a decirme tarado, boluda?» la cuestionó Licha. «Si no te gusta que sea así jodete porque esto es Gran Hermano.» contestó ella. «Me chupas un huevo Furia» afirmó. «Si, se re nota» replicó Furia.

Luego de que las cámaras corten a la cocina, donde estaban comiendo Isabel y Virginia, se volvió a ver la pelea que continuaba. “¿Algo más? Hermosas palabras” dijo él. “Suficiente. No soy falsa como vos” afirmó Furia. “Sos una maleducada. Yo nunca te falté el respeto» replicó el jugador.

“No, no soy ninguna maleducada ¿Sabés lo que pasa? Te recontra molesta que alguien se te pare de manos porque acá todos te tienen miedo, pelotud*” dijo la participante y luego agregó: «Sos un falso, mentiroso. Ponés palabras en la boca de los demás, le decís cosas a la gente que no son, a uno le decís una cosa, a otro le decís otra, ¿entendés? ¿Cómo no querés que me ponga así si me tenés las pelot*s llenas? bolud*”.

“Vos te inventás tu peliculita en tu cabeza” afirmó él. “¡No me invento nada! ¡No me callo, flaco! No me callo nada y eso te rompe las pelota*s” contestó ella ante su acusación, mientras Lisandro ingresó al living.

“Me tiene cansada, yo se lo quería decir hace un montón de tiempo ¿Qué? ¿Me voy a callar la boca? Se cree Dios y Santa Virgen ¡No, dejame de joder! Este se cree no sé quién. Acá somos todos iguales. Tomatela, ¿quién sos? Esta no es tu casa, esta es la casa de todos” expresó Furia mientras hablaba con su compañeras.

ANTES DE LA GALA ROSINA LE DIJO A FURIA QUE LISANDRO CULPÓ A SUS FANS POR LOS GRITOS EN SU CONTRA Y FURIA LO CONFRONTÓ#GranHermanopic.twitter.com/aK0xbQowpn — TRONK (@TronkOficial) February 28, 2024