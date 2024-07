Furia Scaglione polémica, otra vez: «Mis fans me ven como Eva Perón o Maradona»

Juliana «Furia» Scaglione fue la jugadora más polémica de la última edición de Gran Hermano, incluso, muchos dirían que fue la más escandalosa de la historia del reality de Telefe. La ex «hermanita» nunca dejó de sorprender con sus picantes comentarios y sus agresivas peleas en la casa más famosa del país. Ahora, desvinculada del canal, la exparticipante habló con Infobae e hizo un controversial comentario sobre sus fanáticos.

FURIA: "Me dicen Eva Perón o Maradona" pic.twitter.com/YO3UP3R7fM — TRONK (@TronkOficial) July 31, 2024

Juliana «Furia» Scaglione le dio una entrevista a Infobae y como siempre no le pudo escapar a la controversia.

«A mí me acongoja un montón todo lo que yo le hago sentir a la gente. Es muy fuerte. Me ven como un ídolo» comenzó diciendo sobre «los furiosos», como son llamados sus fanáticos. «Por eso cuando salgo, me dicen: ‘Eva Perón o Maradona’ No me comparo, pero me ven así en algunos aspectos» continuó Juliana.

«Tienen tantos sentimientos por mí que, incluso, a veces es tan obsesivo -no digo la palabra tóxica- pero es un amor tan profundo, como si fueran de mi propia sangre, que pasan los límites de la pantalla» explicó. Además, destacó que es lo que más le sorprendió al salir de la casa de sus fanáticos. «Los apagones. Los furiosos trabajan de una manera que pareciera como un ejército que está bien entrenado» aseguró.

«Cuando yo salí y vi las cosas que hacían dije: “¡¿Qué?!”. Apagan y prenden el rating de Argentina. Ellos lo manejan. Por eso, tengo una responsabilidad muy grande también donde me presento y a dónde voy». Sin embargo, Juliana también recordó los aspectos que no le gustan de su «fandom», algo en lo que ya había profundizado en otras ocasiones.

«Tenemos a los que hacen negocios con “La Furia” ¿viste? Ahí cuando salgo siempre digo: “Che ojo con las cuentas. Utilizan mi imagen, generan ingresos. Cámbiale el nombre al canal, pero no le pongas Furia oficial” se quejó la doble de riesgo.