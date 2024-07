Gastón Trezeguet habló tras su pelea con «Furia» Scaglione: «Ya se cagó todas las oportunidades»

Desde que Juliana «Furia» Scaglione fue eliminada de Gran Hermano tuvo una buena relación con el panelista del reality y exjugador, Gastón Trezeguet. Mientras ella se encontraba dentro de la casa él fue uno de sus máximos defensores, sin embargo, eso parece haberse terminado.

Esta semana los ex «hermanitos» estaban realizando juntos un vivo en TikTok, cuando Furia terminó enojándose con Gastón, lo trató de careta, pelotud* y de ser cómplice de Telefe para eliminarla del certamen.

Gastón Trezeguet apuntó nuevamente contra Furia, tras su fuerte cruce

Este jueves, Trezeguet habló en «Se picó», programa de streaming que conduce con Laura Ubfal y Catalina Gorostidi, sobre el cruce que había tenido la noche anterior con la doble de riesgo.

«Ella sintió que le estaba preguntando algo que no debería haberle preguntado y en lugar de decirme ‘no te metas ahí, no quiero’, atacó. No es conmigo con quien se la tiene que agarrar. Si flasheás lo que quieras, no es conmigo» comenzó explicando el exjugador.

«Si a vos nada te importa y te querés cagar en todo, está todo bien, pero no te metas en la vida de un laburante que necesita el trabajo y está muy agradecido con el canal y la productora» apuntó el conductor y agregó: «Hace 23 años que trabajo de eso. Si vos te querés cagar en todo, hacelo, pero no te cagues en mí, un laburante que está haciendo su trabajo».

Además, Gastón afirmó que luego de la discusión intentó resolver el conflicto con Furia, pero a ella no le interesó. «Después le escribí y le pregunté qué pasó, e insistió con que yo era un careta, como si yo debería inmolarme por ella» contó.

«Ella, al igual que todos, son participantes de un reality show y hablo de ellos porque es mi trabajo. Que no flasheen que tengo que sacar una espada y defenderlos» declaró el conductor. «Es feo ver como alguien se autodestruye. Ya se cagó todas las oportunidades con Telefe y ahora se las caga acá. Brillantina para mi, sigamos para adelante y un besito, que le vaya todo bien» concluyó Trezeguet.

Virginia Demo también habló de Furia tras su más reciente escándalo: «Sus modos no la van a llevar por buen camino»

Otra de las ex «hermanitas» que tuvo un cruce reciente con Furia fue Virginia Demo. Juliana cuestionó el rol de «Virqueenia» en la obra de teatro «Legalmente Rubia», la trató de «subida al pony» y de «insoportable». Ante esto, Demo fue contundente con su respuesta y aseguró que Scaglione simplemente estaba proyectando y que no superaba Gran Hermano.

Luego del enfrentamiento entre Trezeguet y Furia, sumando a la desvinculación de la participante con Telefe, Intrusos (América TV) fue a buscar la opinión de Virginia. «Yo no la pasé mal en la casa, con Furia ya estábamos acostumbrados a que ella se exacerbara. Naturalizábamos cosas que después las ves afuera y decís ‘cómo me banqué esto» contó la actriz.

«Yo estaba esperando el afuera de Furia para ver cómo era, si era un personaje como decía. Afuera vimos cosas que no estaban buenas, como cuando trató mal a un productor del piso (de Telefe) o cuando le devolvió el premio a Santiago (Del Moro)» comentó.

«Deseo que le vaya bien, espero que se de cuenta que esos modos… yo siempre se lo dije, incluso adentro de la casa. Sus modos no la van a llevar por buen camino» aseguró. Luego se refirió a Juliana rescindiendo su contrato con el canal del popular reality: «Lo de Telefe no lo sabía pero tenemos que ser agradecidos. Estoy donde estoy gracias a Gran Hermano«.