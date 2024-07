Juliana «Furia» Scaglione afirmó que podría demandar a los fans que utilicen su «marca registrada» en las redes sociales

Sin lugar a dudas, Juliana «Furia» Scaglione fue la participante más controversial de esta última edición de Gran Hermano. La doble de riesgo estuvo involucrada en una cantidad innumerable de polémicas, tanto fuera como dentro de la casa.

FURIA advierte que va a hacerle un juicio a sus fans que lucren con cuentas que tengan el nombre de su marca registrada (Furia): "Es por un tema económico y legal"



– También hace mención a algo de Boffe 👀 pic.twitter.com/KSACsMOziQ — TRONK (@TronkOficial) July 11, 2024

Ahora, con el reality concluido, Juliana sigue envuelta en escándalos. Esta vez, Furia arremetió contra su propio fandom, los «furiosos», por «lucrar con su marca registrada».

Furia Scaglione arremetió contra su propio fandom: «Tengo que iniciarles un juicio»

Juliana se encontraba visitando Se Picó, programa de streaming que se emite por el canal República Z y que conduce Gastón Trezeguet, exjugador de Gran Hermano. Ambos tienen una excelente relación, por lo cual Furia visita seguido el show y esta vez aprovechó para hacer un reclamo.

“Aguante la Furioneta” leyó Trezeguet en el chat de los espectadores. “No, la Furioneta no. Voy a decirlo acá, aprovecho tu programa” contestó Furia, haciendo referencia a una cuenta de Twitter manejada por algunos de sus fans.

“Hay algo que pedí, lo pedí hace semanas atrás y ellos no lo cumplieron, y es que le saquen mi nombre a lo que es una especie de concesión o no sé qué caraj* tienen por una cuenta que se llama Furia Oficial o algo así” dijo Juliana sobre otro grupo de fans, asegurando que estando utilizando su imagen para lucrar.

“Yo lo que quiero es que le saquen la palabra ‘Furia’. Es por un tema económico y por un tema legal. Si ustedes no le sacan el nombre, yo tengo que iniciarles un juicio y tengo que reclamar mis derechos. Mi marca está registrada» dijo picante la exjugadora de Gran Hermano.

“Necesito que todas las cuentas quiten el nombre, los que realmente están generando ingresos con eso. No los que no están generando. Necesito que, si ‘la Furioneta’ no hace eso, que es la que controla todo eso, voy a empezar acciones legales» pidió nuevamente Scaglione.

«Necesito que le saquen mi nombre, se los pido por favor. Les agradezco todo lo que hicieron por mí, pero hasta acá llegó. Es suficiente. Muchísimas gracias por todo, pero sáquenle el nombre” concluyó la ex «hermanita». Ambas cuentas que mencionó Furia, (Furia Oficial y La Furioneta) ya han sido eliminadas. Se desconoce si fue por un accionar legal de Juliana o por voluntad de los dueños de las cuentas.