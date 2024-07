Furia de Gran Hermano habló de su desvinculación con Telefe: «Libertad absoluta»

Pese a haber sido la participante más popular de la última edición de Gran Hermano, Juliana «Furia» Scaglione rescindió su contrato con Telefe. Laura Ubfal, que formó parte de los debates de GH, anunció que «Furia» había rescindido su vínculo con el canal.

Furia llegando a un acuerdo con telefe donde entre partes arreglan q ella no debe hablar mal de telefe ni de kuarzo, le pide a su fandom lo mismo. y las pelotudas q se enseñaron con la demanda ahora se la van a tener q meter en el medio del orto,LES DIJE pic.twitter.com/vqfjkbdwZ5 — Bruno (@BrunoHorna) July 20, 2024

«De común acuerdo entre Furia y Telefe se rescinde el contrato. Ella pidió esta liberación y queda liberada», contó la periodista en Intrusos.

La personal trainer y doble de riesgo ya tiene una importante propuesta laboral por parte de Flavio Mendoza, que la quiere tener en su próximo espectáculo. La invitó a a su actual show, la hizo subir al escenario y le dijo frente a todos los espectadores que le gustaría contar con ella.

Qué dijo Furia de su desvinculación con Telefe

“Tengo libertad absoluta ahora. Ya no tienen mi derecho de imagen. Terminamos de buena manera, nos queremos mucho”, dijo Furia de Gran Hermano y le pidió a su fandom que “por favor no hablen mal” sobre el abrupto final de su vínculo con Telefe.

“Yo tampoco lo voy a hacer porque ahí es donde me encontraron y me abrieron las puertas. Sé que hay mucha bronca con el tema del fraude, pero vamos a ser políticamente correctos”, agregó la doble de riesgo en sus redes sociales.

“No se habla más o se habla en buenos términos«, agregó. Dijo además que para ella también «es duro» terminar con este contrato pero remarcó que no la echaron.

“También merezco trabajar. Ellos por el momento tienen otro tipo de actividades y están con una reestructuración de la empresa. Esto no significa que algún momento no nos volvamos a ver. Les pido que me acompañen en mis nuevos proyectos”, solicitó la controvertida participante.