Cami Mayan habló en vivo y, por primera vez, confirmó que Alexis Mac Allister le fue infiel

La influencer Cami Mayan se encuentra en el centro de la polémica por la demanda que inició contra su expareja, el futbolista Alexis Mac Allister, con quien tuvo una relación de casi cinco años. La streamer de Luzu TV dio un movil a LAM y habló sobre el proceso legal. Sin embargo, los periodistas también indagaron sobre la infidelidad que cometió el jugador contra ella y terminó confesando lo que sucedió con Ailén Cova cuando aún tenía una relación con Alexis.

Cami Mayan habló sobre Ailén Cova, en medio del escándalo por la demanda contra Alexis Mac Allister

El abogado de la conductora de «Patria y Familia«, por Luzu TV, explicó en Intrusos de que se trata la demanda contra el jugador de la Scaloneta.

“La ley que está sancionada por el Congreso y rige para todas las parejas. Esta ley tiene una perspectiva de género y tiene que ver con la protección a la parte más débil de una pareja que no se formalizó con un casamiento” explicó el letrado, Ignacio Trimarco.

“Le corresponde a toda persona que convivió más de dos años de manera pública, notoria, pacífica. Camila no quiere mediatizar esta cuestión. Lo que se pide es confidencial como en toda causa de familia” afirmó.

Anoche, Cami Mayan habló con LAM sobre la demanda y explicó: “Lo que me pasó es que, si hicimos algo juntos o construimos algo juntos, no le veo sentido a que una persona se quede aislada con todo lo que sucede después de eso”.

Mayan aseguró que la demanda «venía de hace rato» y que nunca quiso «que esto se hagan público». Según revista Caras el proceso legal comenzó hace un año y medio, aunque la noticia se conoció en las últimas semanas. «No necesito que nadie me recuerde lo bueno que es él porque lo sé y creo que lo sé mejor que la mayoría de las personas porque estuve ahí» dijo Camila sobre Alexis.

“Todos me conocen a mí, para mí era mi familia, yo creo que saben cómo soy yo y si ahora quieren pensar otra cosa, obviamente que me da lástima y no me gusta, pero no puedo hacer nada para cambiarlo” expresó sobre los dichos de su exsuegra.

Luego, los periodistas le preguntaron directamente sobre Ailén Cova, la actual novia de Mac Allister. Una de las panelistas le consultó sobre un episodio que vivió cuando era pareja del futbolista, donde él se mensajeaba con otra joven a altas horas de la madrugada.

«Y si chicos, obvio que era ella (Ailén Cova). Pero bueno, nada, obviamente que a veces termino contando cosas así porque en el programa hablamos de todo. Y para mí mi ex es mi ex” se refirió Mayan al programa que co-conduce en Luzu TV. Además, destacó que Cova era amiga de Mac Allister, no de ella, aunque «la conocía y había un vínculo».

“Eso no tiene nada que ver con el reclamo judicial. Yo nunca le reclamaría nada por cómo se comportó. Cada uno se mueve por la vida con las herramientas que tiene, yo no me voy a poner a darle indicaciones a nadie” concluyó.