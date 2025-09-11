En su nuevo libro, el actor resaltó los malos tratos que recibía por parte de Cris Morena, durante las grabaciones de las series infantiles de la reconocida productora. Mirá acá todo lo que dijo.

Gastón Soffritti denunció maltrato de Cris Morena en su nuevo libro: ¿Qué dijo?

El pasado 1 de septiembre, Gastón Soffritti lanzó su primer libro llamado «Vos sí que no tenés problemas«. Luego de la publicación estalló la polémica, ya que el actor le habría dedicado un capítulo al calvario que vivió en su niñez y adolescencia con Cris Morena.

«Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta«, describió Soffritti.

«Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’«, sentenció. Vale aclarar que en ningún momento del texto nombró a Cris Morena, pero las descripciones sobre «la mujer» hacen creer que es ella.

«Nos regía un sistema de cruces: la primera era un aviso, la segunda una suspensión por algunos capítulos y la tercera roja directa. Los que se revelaban dejaban de ser parte del elenco por arte de magia«, dice el libro.

Gastón Soffritti comenzó a trabajar desde muy chico en las producciones de Cris Morena, como Rincón de luz, Floricienta, Chiquititas, entre otras. En varias entrevistas, el actor remarcó que el maltrato en esos años era «normal» y no había algún lugar para denunciarlo. Hasta el momento, Cris Morena no se ha pronunciado públicamente tras los dichos de Soffritti.

Susana Giménez confirmó que tendrá una serie sobre su vida: ¿Cuándo se estrenará?

Susana Giménez confirmó que se estrenará una serie sobre su vida. Lo reveló en diálogo con el periodista Javi Ponzo, en la presentación de una nueva temporada de LOL. Este anuncio sorprendió a sus seguidores, ya que anteriormente ella había dicho que no a esta posibilidad.

«Si, se va a hacer«, dijo entre risas. Luego, aclaró por qué cambió de opinión: «En ese momento yo dije ‘no quiero contar todo, no me gusta’, pero ahora que todo el mundo cuenta todo…«

Además, mencionó que desea cumplir un especial deseo antes de que comiencen las grabaciones: «Lo que quiero es sentarme con los guionistas«, declaró. La diva aclaró que ella quiere contar su historia a su manera.