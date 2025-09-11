Qué dijo Cami Galante tras el rumor de que Leandro Paredes estaría viviendo un affaire con Evangelina Anderson

En las últimas horas comenzó a circular un rumor que tiene de protagonista a Leandro Paredes y Evangelina Anderson. Según habría afirmado el portal PrimiciasYa, el futbolista de Boca y la ex de Martín Demichelis estarían viviendo un affaire a costas de Cami Galante, esposa y madre de los tres hijos de Paredes.

Las demostraciones de amor en redes sociales

Sin embargo, la pareja del futbolista no le dio importancia a los rumores que involucran al centrocampista con otra mujer. De hecho, Galante reafirmó su amor por él a través de un comentario que dejó en el último posteo de Paredes.

Por otra parte, Paredes posteo un video junto a su hijo Lautaro y etiquetó a Cami Galante, demostrando que su relación se mantiene fuerte frente a los rumores.

El descargo de Yanina Latorre frente a los rumores de Leandro Paredes y Evangelina Anderson

La conductora de Sálvese quien pueda publicó un fuerte descargo desvinculándose de la “primicia” de que el jugador de Boca estaría viviendo un affaire con Evangelina Anderson, manifestando que ella no dijo eso.

“Me tienen los huevos al plato. YO NO DIJE ESTO, TRABAJAN DE MIRAR TELEVISIÓN Y LO HACEN MAL. APRENDAR A LABURAR”, escribió junto a una captura de la noticia que llevaba un “Según Yanina Latorre…”