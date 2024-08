Gege, la hermana de Nicole Neumann, estalló contra un notero que la incomodó con sus preguntas: los detalles

Gege siempre suele tener buena onda y cuándo es abordada en la calle por los movileros, suele ser amable y contestar todo sin problema. Esta vez la hermana de Nicole Neumann asistió a un evento y habló con la prensa presente, entre ellos con el notero de Socios del Espectáculo e Intrusos.

¿Qué fue lo que pasó para que Gege Neumann se enojara con la prensa?

Las recurrentes preguntas sobre su vida familiar y la de su hermana, Nicole Neumann, lograron que a la modelo se le borre la sonrisa y que se plante en plena entrevista.

Así fue el diálogo:

Notero: -Finalmente, Cubero y Nicole llegaron a un acuerdo en lo legal, ¿Cómo ves eso? ¿Están más tranquilas las aguas de los dos lados?

Gege Neumann: –Son temas de los que no hablo. Yo siempre trato de cuidar a mis sobrinas. Me pone muy contenta que todo esté en paz.

Notero: -¿La ves mejor a Nicole? Imagino que esa situación la tranquiliza…

Gege: -Mi hermana está muy bien desde hace mucho tiempo, por suerte.

Notero: -¿Cómo está la relación de Indiana (Cubero) con Nicole ahora que están cerca?

Gege: –Súper bien. Siempre estuvo todo bien.

Notero: -¿Y con su hermanito?

Gege: -¡Ay, bien! Es una genia, la tiene clarísima. Las tres (Indiana, Allegra y Sienna).

Notero: -¿Hubo algún acercamiento entre Nicole y su madre?

Gege: -¿No hay ningún otro tema copado hoy? No sé. Si querés arrancár…

Notero: -Pero es algo lindo. Saber si hubo un reencuentro, una charla…

Gege: -Son temas muy, muy privados. No hablo de los quilombos, hablo solo de las cosas lindas y siempre me manejé así. Con total respeto, pero no respondo.

Notero: -Sería lindo que haya una reconciliación.

Gege: -Todo sería lindo.

Notero: -Vos, ¿cómo es la relación con tu mamá?

Gege: –Tampoco hablo de esas cosas.

Con respeto pero con firmeza, Gege Neumann concluyó la entrevista dejando claro su límite. “Son temas muy, muy privados. No hablo de los quilombos, hablo solo de las cosas lindas y siempre me manejé así. Con total respeto, pero no respondo”, cerró la modelo.

Con información de Ciudad