Deportivo Rincón anunció dos nuevos refuerzos para la temporada 2026 del Federal A

Siguen llegando los refuerzos a Deportivo Rincón. El León anunció en las últimas horas a dos refuerzos para la temporada 2026. Además del Federal A, el equino neuquino disputará la Copa Argentina, donde enfrentará a San Lorenzo por los 32avos de final el próximo 20 de marzo.

Luego de la confirmación de Pablo Castro como DT, Rincón comenzó un agitado mercado de pases donde hasta el momento incorporó a 10 futbolistas. Desde las redes oficiales del club, anunciaron la llegada del defensor Juan Albertinazzi. El central de 29 años llega proveniente de Racing de Córdoba, aunque disputó el último Federal A con la camiseta de Sportivo Las Parejas.

Además, el León confirmó el fichaje de Ricardo Dichiara, delantero que llega desde Cipolletti. El futbolista de 29 años estuvo cerca de Rincón a mitad de año en 2025, pero terminó recalando en el Albinegro. En el equipo rionegrino disputó solo 7 partidos y no pudo convertir ningún gol. En su llegada al club, se ganó la titularidad pero luego tuvo un bajón de rendimiento y no pudo asentarse.

Vale destacar que es un futbolista con pasado en la Primera Nacional, donde vistió las camisetas de Atlético Rafaela y Remedios de Escalada.

Refuerzos y jugadores confirmados para 2026

El mercado de pases de Rincón comenzó ya hace varías semanas. El primer refuerzo confirmado fue el delantero Jorge Rossi. Luego, se anunció al lateral derecho Matías Carreras, los extremos Alexis Valencia y Jair Blanco y el defensor Rodrigo Herrera.

El bombazo del verano fue la llegada a préstamo de Rodrigo Montes, volante de 25 años que llegó directamente desde Boca. Mas adelante se anunció al mediocampista Axel Loyola y al delantero colombiano Cristian Canga.

Además, se confirmó la continuidad para 2026 de Jonathan Chacón, Alejandro Sánchez, Daniel Carrasco, Ezequiel Ávila y Edgardo Díaz.