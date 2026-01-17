YPF profundizó su apuesta por Vaca Muerta y avanzó con la venta nuevos activos convencionales

Con el objetivo de centrar sus operaciones en Vaca Muerta, YPF dio un paso más en su llamado Proyecto Andes y anunció el inicio otra ronda para la venta y cesión de nuevas áreas convencionales ubicadas en Mendoza y Chubut.

Cuáles son los activos convencionales que YPF puso a la venta

En un comunicado, la petrolera de bandera informó que firmó los convenios de cesión del clúster Malargüe, en Mendoza, y del área Manantiales Behr, en Chubut, como parte de su estrategia de «optimización del portafolio de activos convencionales».

YPF detalló que el acuerdo por el clúster Malargüe fue suscripto con Venoil S.A. y el de Manantiales Behr se firmó con Limay Energía S.A, perteneciente al Grupo Rovella Capital.

«Ambos procesos quedan sujetos a la aprobación de las autoridades provinciales y, una vez cumplido ese paso, las nuevas operadoras asumirán el control de los bloques», remarcó.

La petrolera recordó que estas operaciones forman parte de la ronda lanzada en julio de 2025 del Proyecto Andes, liderado por el Banco Santander. YPF ya completó el proceso de cesión definitivo de sus siete áreas convencionales en Tierra del Fuego a la empresa provincial Terra Ignis.

«El manejo activo del portafolio es uno de los pilares del Plan 4×4 y permite una reasignación más eficiente del capital hacia proyectos estratégicos, como el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de incrementar la rentabilidad, fortalecer la producción no convencional y habilitar exportaciones por 30.000 millones de dólares anuales hacia 2031″, resaltaron.