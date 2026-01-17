Deportivo Viedma no pudo ante Centenario en su primer partido de 2026

Deportivo Viedma cayó ante Centenario de Venado Tuerto por 100-78 en el 14° juego de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Con este resultado, el conjunto viedmense acumula 6 victorias y 8 derrotas en la competencia.

El conjunto local desplegó todo su potencial y el equipo de Viedma no logró competir en el partido. Sin respuestas defensivas, los rionegrinos sufrieron la efectividad de Centenario, que no perdonó desde el perímetro y sacó una amplia diferencia.

Desde el inicio del encuentro, Centenario hizo valer la localía e impuso un juego ofensivo agresivo y muy efectivo. A Viedma le costó encontrar firmeza en defensa y, si bien tuvo pasajes de buen goleo, no consiguió sostener el ritmo del local. De este modo, los de Venado Tuerto se quedaron con el primer parcial por 29-23.

En el segundo cuarto, Centenario fue aún más contundente. Viedma acumuló errores defensivos y el local aprovechó cada oportunidad para estirar la ventaja, que llegó a ser de 24 puntos (57-33) segundos antes del cierre del primer tiempo. Así, los de Venado Tuerto se fueron al descanso arriba por 57-36, tras un parcial de 28-13.

Luego del entretiempo, el partido se emparejó en lo táctico, con un ritmo más pausado y posesiones largas. Ambos equipos convirtieron 19 puntos, manteniéndose Centenario al frente por 76-55 (parcial 19-19).

En el tramo final, el equipo rionegrino logró acortar la diferencia con un buen juego colectivo y una defensa intensa, llegando a colocarse a 11 puntos en el marcador (81-70). Sin embargo, Centenario volvió a mostrar una alta efectividad desde el perímetro y cerró el encuentro a su favor por 100-78, con un parcial de 24-23.

En Centenario se destacaron el MVP Tirrell Brown II con 23 puntos y lo acompaño Jeremías Cardona con 17 tantos.

Por el lado de Deportivo Viedma sobresalieron Luciano Caceres con 17 puntos y Bernardo Ossela con 16 tantos.

El equipo dirigido por Guillermo Bogliacino tendrá poco descanso, ya que este domingo, desde las 21:30, visitará a Provincial de Rosario en un nuevo compromiso del torneo.