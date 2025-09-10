Georgina Barbarossa, furiosa por no estar nominada a los Martín Fierro 2025: “Dolida”
Aptra dio a conocer a los nominados a los Premios Martín Fierro 2025 y muchos se enojaron por haber quedado afuera de las ternas. Georgina Barbarossa fue una de ellas, ya que no integra la terna a “Mejor Conductora”, que está compuesta por: Wanda Nara, Mariana Fabbiani, Juana Viale, Susana Giménez, Verónica Lozano y Pamela David. Qué dijo.
“Yo no tengo ningún Martín Fierro como conductora. ¿El día que me lo den post mortem va todo el equipo a recibirlo?”, dijo Georgina Barbarossa en su programa A la Barbarossa. Sus compañeros se quejaron y le dijeron que ella tendría que haber estado nominada. Hasta le llevaron un premio a modo de broma.
En diálogo con Intrusos, Georgina expresó: “Un poco triste estoy. Pregúntenle a Luis Ventura (presidente de Aptra) por qué no estoy. Quiero un homenaje especial”.
“No bajaría a nadie. Me hubiese puesto. Las chicas son divinas, todas me parecen maravillosas, pero me hubiese encantado estar. Tengo un equipo maravilloso. Estoy dolida, enojada no. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente merezco estar nominada. Fueron raras las ternas este año”, agregó.
Georgina Barbarossa irá a la fiesta porque su programa está nominado y también dos de sus compañeros: Pía Shaw y Robertito Funes Ugarte.
Se conocieron los nominados a los Martín Fierro 2025
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra) dio a conocer la lista de nominados a los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025, que reconocen lo mejor de la producción televisiva del año 2024.
Las ficciones “El Encargado” y “Margarita”, el fenómeno de “Gran Hermano” y las figuras de Susana Giménez y Natalia Oreiro se perfilan como grandes protagonistas de la noche.
La ceremonia, que se realizará en las próximas semanas, promete una dura competencia en ternas clave como Ficción, Periodístico y Labor en Conducción. El Trece y Telefe lideran la cantidad de nominaciones, consolidando su peso en la pantalla chica.
Con información de NA
