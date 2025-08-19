El exabrupto de Georgina Barbarossa al hablar de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “Dejame de joder”

Georgina Barbarossa presentó en su programa el tema sobre la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez y sorprendió al hacer una declaración sobre la infidelidad y sobre el actor. En medio de un nuevo escándalo, Gime había confesado su infidelidad hacia Nicolás, lo que derivó en un debate en Telefe. Los detalles.

El exabrupto de Georgina Barbarossa al hablar de Gimena Accardi y Nico Vázquez

“¿A ustedes no les pasa que están pasando un momento brutal y de repente te enamorás de otra persona?”, preguntó la conductora de “A la Barbarossa”, al hablar de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.

“Eso no significa que patees todo lo que venía teniendo desde hace 20 años”, siguió Georgina, intentando remarcar que cuando la relación es muy larga, es probable que se perdone una infidelidad.

Analía Franchín agregó: “Me parece que está muy bien cuando él le dice ‘esto no te define’, Gimena es mucho más que la que cag… al marido con otro”.

“Chicos, ¿ustedes se piensan que Nico nunca la cag…? Pero dejame de joder. No sabemos, no se puede juzgar”, sorprendió Georgina.

Se separó Dai Fernández, la actriz que vincularon con Nico Vázquez

Dai Fernández, la mujer que fue señalada como la “tercera en discordia” en la relación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez frente a los primeros rumores, se habría separado de su pareja Gonzalo Gerber tras siete años en relación.

Así lo informó Paula Varela en Intrusos (América TV). “Es una separación que va a dar que hablar porque va a traer aparejada otras especulaciones. Estamos hablando de Dai Fernández, compañera de Nico Vázquez en la obra Rocky y su exnovio Gonzalo Gerber. Hace 7 años que estaban juntos y hace un tiempo que venían con un desgaste”, reveló.

