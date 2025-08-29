Marley sufrió un accidente en Tailandia mientras grababa con Karina Jelinek

Marley viajó a Tailandia con Karina Jelinek para grabar su programa «Por el mundo» y sufrió un accidente en una de las excursiones.

Según contó Pía Shaw en el programa «A la Barbarossa», esto «sucedió en un lugar público, había que pasar por un lugar con mucha gente, a Karina Jelinek le dio miedo Marley intenta ayudarla y se golpea la cabeza».

Marley se accidentó en “Por el mundo” y debió ser atendido con medicina china

La periodista reveló que Marley no solo sangró, sino que casi se desvanece, pero que finalmente se curó con medicina china y no hubo necesidad de ponerle puntos.

En diálogo con el programa de Georgina Barbarossa, Marley explicó lo sucedido: «Yo estaba preocupado por Karina Jelinek porque le daba fobia entrar a una cueva».

«Quedé tecleando, dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre. Nos habían recibido con honores y salgo todo bañado de sangre. Llamaron a un médico y por suerte me pusieron una medicina china. No sé qué me pusieron, algo mágico era», contó el conductor.