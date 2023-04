Germán Martitegui se negó a probar el plato de una participante de MasterChef: «Me parece una falta de respeto»

Martitegui no quiso probar las dos empanadas fritas de pollo que preparó Delfina.

Uno de los jurados de esta nueva edición de MasterChef, Germán Martitegui, se negó a probar el plato que presentó Delfina Gayoso y la participante no pudo evitar quebrar en llanto.

“Yo no voy a probar tu empanada, Delfina. 60 minutos para presentarnos dos empanadas me parece una falta de respeto, así que no te voy a honrar con mi probada”, fue el argumento al que recurrió el jurado al ver las dos empanadas fritas de pollo con verduras y salsa bechamel que estaban en la mesa.

En tanto, Donato de Santis coincidió con su colega: Es muy poco no solo en cantidad, sino en esmero. Sí hiciste una masa muy buena. Muchos dicen que cocinar es un acto de amor y acá ni siquiera hay eso».

“Tomá mi acto como una forma de enseñarte algo, es una locura la cantidad de tiempo y esto demuestra falta de ganas, que no te estás pudiendo conectar o que hoy no tuviste lo que hay que tener para estar acá”, agregó Martitegui.

Con lágrimas en los ojos, Delfina tomó los consejos y fue consolada con un abrazo por Wanda Nara: “Es a lo que vine acá, a que me vaya cada vez mejor y a seguir intentándolo. No tuve un buen día”.