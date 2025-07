Gonzalo Nannis destrozó a su hermana Mariana en LAM: “Todo es plata para ella”

Gonzalo Nannis fue invitado a LAM para hablar de la interna familiar en la cual todo el clan Caniggia está enfrentado a Mariana Nannis. “Nuestra relación es cero. No me hablé más. La última fue en noviembre, no pienso hablarle”, detalló sobre la pelea con su hermana. ¿Qué más dijo? Te lo contamos en esta nota.

Gonzalo Nannis destrozó a su hermana Mariana: “Todo es plata para ella”

“Temas de plata, la sucesión. La pelea viene de hace mucho, de hace 25 años, pero ya está perdido. El tema fue la sucesión porque tardó ocho años y medio en presentarse. Me hizo perder dos años más con un abogado que nunca fue a verla. Y todas cosas a propósito para que no tenga nada. Porque quiere que no tenga nada. Porque sabe que la voy a ir a buscar. Soy Escorpio. La voy a ir a buscar, ella lo sabe. Para que me explique por qué hizo todo lo que me hizo”, expresó Gonzalo Nannis, muy enojado por un conflicto de dinero que mantiene con su hermana Mariana.

“Cuando apenas se separó cobró un dinero importante al principio y después de la pandemia se fue a vender uno de los dos departamentos que tenía en Miami. Me dijeron que a los diez meses se quedó sin un peso, que se la patinó toda. Es compradora compulsiva. Tenía que vender uno para pagar lo que se debía del otro. El problema es que no le da la cabeza, solo le da para gastar. Tiene un departamento vacío durante 30 años y paga 100.000 de impuestos y mantenimiento por año. Son tres palos y pico, o sea, el doble de lo que cuesta el departamento. No le da para hacer negocios. No salió a mi papá”, agregó.

Gonzalo aseguró que a su hermana lo único que le interesa es el dinero: “Mi vieja decía dos cosas que siempre me quedaron grabadas. Me miraba y decía: ‘Esta es una hija de p…’. Pienso que solo el tiempo acomoda las cosas. Viste que las madres ven cosas que uno a veces no ve. Siempre fue así. Porque uno viste que tiene la duda si es personaje o es así. No sé. El personaje se lastró ella, el personaje será el actor. Ese es el problema. Porque todo es plata para ella”.

NA