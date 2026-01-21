ESCUCHÁ RN RADIO
Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se separaron: el comunicado completo que compartieron en redes

La pareja confirmó el fin de su matrimonio con un mensaje conjunto en redes sociales, donde explicaron que la decisión fue consensuada, atravesada con cuidado emocional y en un clima de respeto, y pidieron empatía por sus familias y los niños.

Gonzalo “Manguera” Valenzuela y Kika Silva confirmaron su separación luego de dos años de casados y la noticia fue comunicada por ambos a través de sus redes sociales, donde compartieron un mensaje conjunto en el que explicaron que la decisión fue tomada de manera consensuada y en un clima de respeto mutuo.

El actor chileno, ex pareja de Juana Viale y padre de sus tres hijos varones, y la conductora optaron por expresar la ruptura con sus propias palabras. 

“Hola, queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”, señalaron en el comunicado.

En el texto, remarcaron que se trató de un proceso atravesado con cuidado emocional: “Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”. Además, destacaron el valor de la historia compartida y los aprendizajes construidos durante la relación.

“Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias”, concluyeron, firmando el mensaje ambos protagonistas.

La publicación fue replicada en los perfiles de Valenzuela y Silva y rápidamente recibió numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes acompañaron a la pareja en el cierre de esta etapa.


