Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se separaron: el comunicado completo que compartieron en redes

Gonzalo “Manguera” Valenzuela y Kika Silva confirmaron su separación luego de dos años de casados y la noticia fue comunicada por ambos a través de sus redes sociales, donde compartieron un mensaje conjunto en el que explicaron que la decisión fue tomada de manera consensuada y en un clima de respeto mutuo.

El actor chileno, ex pareja de Juana Viale y padre de sus tres hijos varones, y la conductora optaron por expresar la ruptura con sus propias palabras.

Tras dos años de matrimonio, Gonzalo Valenzuela y Kika Silva hicieron pública su separación

“Hola, queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”, señalaron en el comunicado.

En el texto, remarcaron que se trató de un proceso atravesado con cuidado emocional: “Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”. Además, destacaron el valor de la historia compartida y los aprendizajes construidos durante la relación.

“Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias”, concluyeron, firmando el mensaje ambos protagonistas.

La publicación fue replicada en los perfiles de Valenzuela y Silva y rápidamente recibió numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes acompañaron a la pareja en el cierre de esta etapa.