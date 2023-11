Got Talent Argentina: Abel Pintos con nuevo look, y con Chloe y un dúo de danza en la final

Chloe Edgecombe interpretó un clásico de Fito Páez y deslumbró al jurado de Got Talent Argentina. Foto: Captura Telefé

Este lunes comenzaron las semifinales de Got Talent Argentina. La cantante Chloe Edgecombe (que había recibido el botón dorado), y la pareja de baile, Matías y Johanna Ortiz, accedieron a la instancia de definición para alcanzar el gran premio. Abel Pintos, sorprendió con su nuevo look.

Chloe Edgecombe interpretó Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, junto con su guitarra.

“Me siento honrada de ser quien te haya traído hasta acá aunque ibas a llegar sola, no quedan dudas. Tengo dos favoritos en el certamen y está mal. Una sos vos y pasan los minutos y estoy cada vez más segura de elegirte”, le dijo la La Joaqui a Chloe, en referencia a que ella le dio el pase dorado.

“Parecías un ángel y tu guitarra un arpa. Era como Billie Eilish en español. Se te notó fresca y disfrutándolo”, le destacó Emir Abdul a la cantante.

Te escuchaba cantar y pensaba en muchas cosas. Lo mejor que hacés con tu instrumento es conocerlo. Sos una gran artista más allá de lo que pase hoy”, dijo Flor Peña.

Por su parte, Abel Pintos finalizó las devoluciones con muchos elogios para ka participante. “Tenés la bendición de Dios de tener 17 años y ya tener claro que podés tener tu voz infinita y en disposición de tus sentimientos. Necesito decirte que tenés una personalidad muy marcada en tu voz y en tu forma de cantar. Sos una excelente intérprete y productora de versiones, sos única y maravillosa”, expresó el músico.

Quién puede usar el botón dorado en las semifinales de Got Talent Argentina

Lizy Tagliani dio a conocer que solo una persona puede tocar el botón dorado en esta instancia, que da un pase directo a la gran final a aquel participante que lo reciba, pero a diferencia de los cuartos de final, solo se puede usar una vez y por una única persona del equipo, indicaron desde Telefé.

“La producción tuvo un trabajo arduo, verificó el desempeño de cada uno en este programa y decidió otorgarle el botón dorado por talento, inteligencia, carisma, ángel y, por supuesto, belleza… la que tendrá esa responsabilidad seré yo”, reveló Lizy en el comienzo de las semifinales de Got Talent Argentina.

También la conductora bromeó en el inicio y presentó a Abel Pintos como «el hijo de Abel», dado su look recién afeitado.