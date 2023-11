Got Talent Argentina: los hermanos Matías y Johanna Ortiz se consagraron ganadores

El martes fue la final de Got Talent Argentina. En la previa, la elección de los concursantes para llegar a la definición estuvo en manos de Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul. Los participantes fueron Fort Crew, Carla Domínguez y Julio Seffino, Mago Matus, los hermanos Matías y Johanna Ortiz, o Docta Dance. El nombre del ganador lo anunció Lizy Tagliani. El título de campeón quedó para el dúo mendocino de salsa.

«Fue une enorme placer hacer este programa con ustedes», dijo la conductora antes de anunciar el nombre del participante ganador.

Luego, dieron unos palabras cada integrante del jurado.

Sobre el final, Lizy Tagliani anunció que por decisión del público el dúo de salsa de Mendoza eran los ganadores y que se llevaban el premio final de 15 millones de pesos. “Se convierten en campeones de Got Talent Argentina… Johanna y Matías!, comunicó y se despertó el festejo en todo el estudio.

“Gracias por todo, gracias a la gente que nos apoyó”, dijo emocionado Matías, el bailarín, ya con el cheque de ganador entre sus manos y las de Johanna. Fue así que el dúo levantó el trofeo de campeón.

Quiénes son Matías y Johanna Ortiz, los ganadores de Got Talent Argentina

Matías y Johanna Ortiz son dos hermanos mendocinos que se destacan por su baile. La conductora de Got Talent Argentina los apodó como «los Pimpinela de la salsa».

Empezaron a bailar salsa a los 15 años y una vez que cumplieron la mayoría de edad procedieron a participar en distintas competencias internacionales.

Así fue la presentación del dúo ganador en Got Talent Argentina

Las palabras de Lizy Tagliani y el jurado en Got Talent Argentina

“Quiero decirles que realmente fue un enorme placer compartir este programa con ustedes, conocer las historias, acompañar las decisiones del jurado para que cada artista crezca. Me dieron la oportunidad de conducir”, expresó Lizy Tagliani, en el último programa de Got Talent Argentina.

El jurado también brindó unas palabras. Abel Pintos expresó su alegría por haber sido parte del programa “en un momento tan loco del mundo”.

“Me gustaría agradecer a mis compañeros por las emociones de estos meses y a vos, Lizy, por ser una capitana enorme. A los participantes que llegaron a la final, que se lo merecen por su trabajo y talento, y les deseo que nunca dejen de tener conexión con el arte, que es sanador. Me encanta que este programa muestre que uno puede cumplir lo que sueña”, dijo Florencia Peña.

La Joaqui indicó que “vino a ser ella” a Got Talent Argentina. “Me gustaría agregar que estuve todo el año sintiendo no que se me pasó el tren, sino que me había bajado. Me replantee si era lo que quería y ahora con las finales siento que algo entendí”, reflexionó la cantante.

“Siempre soñé con estar en un programa de esta categoría, y en esta silla no pude creer haber estado con gente tan talentosa y humilde. Gracias, Lizy, por ser tan buena y por habernos hecho sentir como en casa. Yo estoy viviendo un sueño y sé que ustedes también”, destacó Emir Abdul, muy emocionado.

“La televisión fue un refugio para aquel Luisito y hoy estar acá me llena de orgullo”, concluyó Lizy Tagliani, momentos antes de revelar al ganador del certamen.