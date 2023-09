Gran Hermano 2023: cuándo empieza, cómo anotarse y de cuánto es el premio

El reality más visto Gran Hermano 2023 volverá a la pantalla de Telefe antes de finalizar el año con la conducción de Santiago del Moro, quien encabezó el ciclo 2022 que coronó a Marcos Ginocchio como ganador.

El conductor Santiago del Moro anticipó que hasta el momento se anotaron más de 100 mil personas y que el casting continúa abierto para elegir a los 18 participantes que ingresarán a la casa.

¿Cuándo empieza Gran Hermano 2023?

El conductor anticipó que la nueva edición se iniciará en diciembre de este año, pero aún no está confirmado el día.

«No hay fecha porque puede ser antes o después, pero es a comienzos de diciembre«, adelantó en Fuera de joda, el streaming de Telefe conducido por ex participantes de GH 2022 Además, comentó que se debe esperar la finalización de GH Chile, dado que utilizan las instalaciones argentinas.

Cuántos son los participantes de Gran Hermano 2023

Con respecto a los participantes, la última edición inició con 18 y a la mitad se sumaron dos nuevos. Esta vez, no está previsto el número final. «Puede haber muchas sorpresas», precisó el presentador.

Además, este año el estudio desde donde conducirá el reality será más grande para que el número de la tribuna sea mayor. También volverá El Debate con algunos de los analistas que estuvieron presentes el año pasado, figuras nuevas y exjugadores de la última edición.

«Olvídense de los que van a querer copiar a ustedes. La imitación es suicidio», aseguró Santiago, en referencia a imitar a anteriores jugadores para llegar a los primeros lugares de la final y resultar ganador.

Cómo anotarse en Gran Hermano 2023

La inscripción al casting se realiza en la web granhermano.mitelefe.com, allí los interesados podrán completar un formulario y cargar su video a modo de presentación. Luego, la siguiente instancia será presencial. Tras cerrar el formulario de inscripción, la producción llamará a los preseleccionados y quedarán 30.

Una vez que ingresaron a la web, los interesados deberán completar una planilla con datos personales, incluir un video personal y responder una serie de preguntas, las cuales servirán a la producción para conocer más a los futuros participantes.

Cuánto es el premio de Gran Hermano 2023

El premio de la edición 2022 fue de $15.000.000, monto que fue invertido en Mercado Pago para generar rendimientos durante la emisión del programa.

Por lo tanto, el ganador se llevó una suma de un poco más de $19.000.000. Además, al dinero se sumó una vivienda. Hasta el momento la producción del programa no informó cuáles serán los premios para la nueva edición.