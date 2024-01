Gran Hermano: Alan subió a Rosina a la placa y las redes los criticaron «por resentido»

Alan Simone fue el líder esta semana en Gran Hermano. Ser líder tiene varios beneficios dentro de la casa más famosa del país, entre ellos, tener la posibilidad de salvar a alguien de la placa y poner a un participante en placa. El jugador de Chivilcoy sorprendió a todos cuando decidió nominar a Rosina ya que ellos fueron muy cercanos en las primeras semanas del certamen.

Se los veía muy juntos, coqueteando constantemente y parecía que podrían ser la primera pareja de la casa. Sin embargo, terminaron alejándose y ambos empezaron a vincularse con otros participantes. La uruguaya se acercó a Joel en su momento, mientras que Alan estuvo muy unido a Denisse.

El momento en el que Santiago Del Moro le preguntó a Alan a quién nominaba recorrió las redes y cuando le preguntó porque la nominaba a Rosina él respondió «por nada en particular». Rosina, simplemente dijo que se lo esperaba y nunca dejó de sonreír ni se mostró sorprendida ante la noticia.

El líder había decidido salvar de la placa a su amigo Lisandro, quién estaba nominado. En una conversación con él le había dicho que iba a elegir a alguien quien «no vaya a polarizar votos».

La conductora Laura Ubfal predijo la decisión de nominar a Rosina en el programa y opinó: «Tiene el ego herido y porque es un machista que no se bancó que la chica lo rechace. ¡Es una cosa increíble!” afirmó la panelista.

De esta forma, la placa quedaría integrada por: Isabel, Rosina, Nicolás, Carla y Florencia.

Rápidamente los espectadores del programa y usuarios de X(Twitter) fueron contundentes en sus opiniones: están en contra de que haya nominado a Rosina y quieren que se vaya de la casa. Así lo demostraron con divertidos memes.

alan realmente va a mandar a placa a ROSINA ? solamente pq no se la pudo cojer jjjjsj es la representacion del 99% d los varones q no aceptan q no son tan lindos como creen #GranHermano pic.twitter.com/pEunA6vGAs