¿Inicio de un romance en Gran Hermano? Acercamientos, tensión y un posible triángulo amoroso

Parece que la tensión romántica esta creciendo entre algunos participantes de Gran Hermano. A Rosina Beltrán, uruguaya de 26 años y entrenadora personal, se la vio muy cerca de 2 «hermanitos»: Alan y Joel.

Durante una de las noches en la casa, Rosina invitó a Joel a dormir al patio. Mientras tanto, adentro de la casa, Alan le comentó a sus compañeros que a él «le gustaba la morocha» pero que «parece que hay onda en otro lado». A los dos se los ve muy juntos constantemente: abrazos prolongados, charlas intimas, risas y hasta algunas discusiones «de pareja». Algunos de los participantes de la casa notaron esto y decidieron preguntar: «¿Te gusta ese chico?» le preguntó Isabel a la participante uruguaya refiriéndose a Alan. «¿Por qué?» contestó Rosina a lo que Isabel respondió «Porque me parece que si». La joven negó con la cabeza mientras se reía.

Otro de los habitantes de la casa que quiso hacer de «cupido» fue Emmanuel quién ha visto nacer este «romance» desde un primer momento. Mientras Alan y Rosina se reían en la cocina el participante los increpó y dijo «Se armó esta pareja.» a lo que la uruguaya reaccionó abrazando a ambos y respondiéndole «Ay no, somos amigos.» Después le preguntaron a Alan si le gustaba su compañera «Si ¿Como no me va a gustar? Es re linda pero no, no es por ahí» respondió.

Si bien la «hermanita» niega sentir atracción hacia cualquiera de los dos tanto los participantes de la casa como los espectadores del reality show parecen estar de acuerdo en que Rosina tiene sentimientos hacia ambos.