Andrea del Boca sufrió una dura caída en Gran Hermano y fue atendida por los médicos

La reconocida actriz y participante de Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca, sufrió un duro accidente este lunes dentro de la casa y debió recibir atención médica, en un episodio que generó preocupación tanto entre sus compañeros como en redes sociales.

El conductor Santiago del Moro confirmó la situación a través de sus historias de Instagram con un mensaje breve pero contundente: “Hace instantes se cayó Andrea. En este momento la están atendiendo los médicos”.

Cómo fue la caída que se viralizó en redes

Minutos después del episodio, el video del accidente comenzó a circular rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la actriz trastabilla y termina golpeándose con fuerza contra el piso, lo que encendió las alarmas dentro y fuera de la casa.

Tras la caída, varios participantes del reality corrieron de inmediato para asistirla y verificar su estado de salud, en una escena que reflejó la tensión del momento en el programa emitido por Telefe.

Reacciones divididas entre preocupación y sospechas

El episodio no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde las opiniones se dividieron. Por un lado, muchos usuarios expresaron preocupación por la salud de la actriz y pidieron información oficial sobre su evolución.

Sin embargo, también surgieron comentarios que pusieron en duda lo ocurrido, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia dentro del juego, una teoría que suele aparecer en este tipo de realities ante situaciones inesperadas.

Por el momento, no trascendieron detalles médicos oficiales sobre el estado de Andrea del Boca, aunque se espera que en las próximas horas haya novedades desde la producción del programa.