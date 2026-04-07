Andrea del Boca no vuelve a Gran Hermano tras su fuerte caída: qué pasó y cómo está

La actriz Andrea del Boca no continuará en Gran Hermano Generación Dorada tras sufrir un fuerte accidente dentro de la casa, que obligó a su traslado a una clínica y generó preocupación tanto en sus compañeros como en el público.

El accidente que paralizó la casa

El episodio ocurrió durante la noche del lunes dentro del reality emitido por Telefe, cuando la actriz sufrió una caída en la cocina. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente y mostraron la magnitud del golpe, especialmente por el impacto que recibió en la zona de la boca.

De inmediato, sus compañeros acudieron a asistirla, mientras que la producción activó el protocolo médico correspondiente.

El conductor del ciclo, Santiago del Moro, informó en sus redes sociales: “Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos”.

Traslado de urgencia y evaluación médica

En un primer momento, Del Boca fue revisada dentro de la casa por el equipo médico. Sin embargo, debido a la intensidad del golpe, se decidió su traslado de urgencia a una clínica para realizarle estudios más complejos y una evaluación más detallada.

Las imágenes evidenciaron el dolor de la actriz tras el impacto, lo que aumentó la preocupación por su estado de salud.

Confirmación oficial: no seguirá en el reality

Este martes por la mañana llegó la confirmación oficial: Andrea del Boca no regresará al programa.

A través de un comunicado en las redes de Gran Hermano, se informó:

“Ante tantas consultas queríamos confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa”.

Y se agregó:

“Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”.

Un final inesperado en la competencia

De esta manera, se cierra de forma abrupta la participación de Andrea del Boca en el reality, tras un accidente que generó fuerte impacto dentro y fuera de la casa.

La salida, marcada por razones de salud, deja uno de los momentos más tensos de la actual edición de Gran Hermano Generación Dorada.

Con información de PrimiciasYa