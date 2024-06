Gran Hermano: el triunfo de Martín Ku ante «Furia» duro poco y se tuvo que despedir de los «bros»

¡En shock! El triunfo de Martín Ku tras la batalla con «Furia» el martes pasado duro poco y este domingo se tuvo que ir de la casa de Gran Hermano.

Esta noche los participantes se iban a enfrentar a la última gala de eliminación con placa negativa. Luego de la jugada externa de Juliana al emitir su votos contra Darío para que quede en placa y la decisión clave de Emmanuel con su beneficio de líder, la placa se conformó por todos los «bros»: Martín Ku, Nicolás y Bautista.

Los tres amigos no se esperaban quedar nominados todos juntos porque esto significaba que uno de ellos no iba a poder llegar a la final. Esta noche, durante su paso al confesionario dejaron en claro que no querían apuntar contra ellos y que iban a dejar que «el público decida».

Pero lo cierto es que todos los pronósticos en al afuera apuntaban a Nicolás y para sorpresa de todos, esto no sucedió porque luego de que Bautista fuera salvado, Santiago del Moro comunicó que el eliminado era Martín Ku. La eliminación se definió entre Nicolás y el jugador oriundo de Viedma quién obtuvo el 59,3% de los votos quedando afuera de la casa.

Gran Hermano: el perro Arturo también se despidió de la casa

Con la salida de Martín Ku de la casa, el perro Arturo también tuvo que despedirse de la casa. La mascota que ingresó hace varios meses para compartir con los participantes dejó este domingo el reality y esto es porque fue Martín quién lo adoptó a días de su ingreso.

Arturo se ganó el corazón del público pero también de los participantes quienes tras saludar al jugador viedmense, también aprovecharon a despedir a la mascota del Gran Hermano en esta edición.