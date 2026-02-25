Zoe Bogach le puso un bozal legal a Manuel Ibero: no podrá mencionarla en Gran Hermano

A pocas horas del inicio de Gran Hermano Generación Dorada, el reality de Telefe ya enfrenta su primera polémica fuera de la casa. La exparticipante Zoe Bogach envió una carta documento y solicitó un bozal legal contra su expareja, Manuel Ibero, quien ingresó como uno de los nuevos jugadores de esta edición especial.

Según trascendió en redes sociales y en programas de espectáculos, la medida busca impedir que Ibero mencione públicamente a Bogach o haga referencia a la relación que mantuvieron. El detonante habría sido una conversación dentro de la casa, en la que el joven habría responsabilizado a su ex por “aceptar” ciertas conductas polémicas durante el vínculo.

El origen del conflicto

De acuerdo con lo que se comentó en redes, la influencer tomó la decisión luego de escuchar fragmentos de una charla de Ibero con otros participantes. Allí, el jugador habría deslizado que Bogach convalidaba determinadas actitudes durante la relación, algo que ella interpretó como una exposición innecesaria de su vida privada.

La noticia de la carta documento se instaló rápidamente en X (ex Twitter) e Instagram durante la noche del martes. Lejos de desmentirlo, Bogach reaccionó con ironía.

“Ahora que hable de la cantidad de huevos, proteínas y horas de entrenamiento que mete por día”, escribió, en un mensaje que muchos interpretaron como una confirmación indirecta del conflicto.

Un reality que ya suma tensión

La edición “Generación Dorada” comenzó con un perfil más mediático y con participantes que ya cuentan con presencia en redes sociales. En ese contexto, cualquier mención a vínculos pasados puede amplificarse de manera inmediata.

Desde la producción del programa no hubo, hasta el momento, declaraciones oficiales sobre la situación legal. Tampoco se informó si el pedido de bozal podría influir en el desarrollo del juego o en las conversaciones dentro de la casa.

Mientras tanto, el conflicto suma un condimento extra a una edición que recién comienza y que ya muestra que la exposición no se limita a lo que ocurre frente a las cámaras, sino que también impacta en la vida privada de los participantes.

