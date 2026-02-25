Rating: cómo le fue a la segunda gala de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano le abrió sus puertas a la última camada de nuevos ingresantes y oficialmente dio por iniciado el juego. Con ingresos grandes como el estilista Kennys Palacios y la ex participante Solange Abraham, el reality de Telefe se consolidó como lo más visto de su franja horaria.

El ciclo conducido por Santiago del Moro tuvo picos de 15 puntos de rating.

Rating: cuánto midió la segunda gala de Gran Hermano y cómo quedó frente a la competencia

La segunda gala de Gran Hermano tuvo un sólido piso de 16,1 puntos de rating que dejó el MasterChef Celebrity de Wanda Nara. Durante el anuncio de los 10 nuevos participantes, alrededor de las 22:25, el reality se posicionó con 14,6 puntos.

Mientras Solange Abraham hacía su ingreso al reality, la competencia directa (El Trece) apenas lograba 2,1 puntos con su película de acción, número que mantuvo durante toda la noche.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue la llegada de Kennys Palacios al estudio. El estilista y mano derecha de Wanda Nara mantuvo el rating firme en 14,4 puntos. La diferencia con el cine de El Trece caía a un piso de 1,6 puntos a las 22:45.

Llegando casi a la medianoche, ingresó Franco, el novio de Lizardo Ponce, que hizo subir el rating a 14,9 puntos a las 23:14.

Casi llegando al cierre de la emisión, el canal de las pelotas lideraba su franja con 13,5 puntos. A las 23:59, el conductor se despidió de su ciclo con 10,6 puntos.